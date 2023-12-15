Что сейчас с депутатом, взорвавшим гранаты в сельсовете на Закарпатье: комментарий полиции

Полиция расследует инцидент по статье о теракте. За это грозит до 10 лет тюрьмы.
Депутат, 15 декабря взорвавший гранаты в Керецковском сельсовете на Закарпатье, находится в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия.
Об этом пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис сообщила в эфире телеканала "Киев".
Медики сейчас оказывают помощь пострадавшим в результате подрыва гранат, среди которых оказался и сам злоумышленник.
"Произошло событие в 11:37. Поступило сообщение в полицию, что в здании сельского совета проходило заседание, во время которого один из депутатов бросил в зале гранату. Нам известно о 26 пострадавших, шестеро из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, самому подрывателю оказывается медицинская помощь. Он тоже в тяжелом состоянии", — рассказала представитель столичной полиции.
Она добавила, что медики проводят подрывателю реанимационные мероприятия.
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Подрыв гарант на Закарпатье расследуют как теракт
Гирдвилис также отметила, что это событие следователи квалифицировали по статье 258 Уголовного кодекса Украины – это "террористический акт". Наказание за такое преступление предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
"На месте инцидента продолжают работать следственно-оперативные группы и криминалисты. Это вся информация на эту минуту", – сообщила представитель правоохранителей.
Напомним, 15 декабря во время заседания Керецковского сельсовета на Закарпатье один из депутатов взорвал гранаты внутри здания. В результате инцидента пострадали 26 человек. ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ужас! Депутат взорвал людей на сессии сельсовета!
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