Что сейчас с депутатом, взорвавшим гранаты в сельсовете на Закарпатье: комментарий полиции

Полиция расследует инцидент по статье о теракте. За это грозит до 10 лет тюрьмы.

Депутат, 15 декабря взорвавший гранаты в Керецковском сельсовете на Закарпатье, находится в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия.

Об этом пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис сообщила в эфире телеканала "Киев".

Медики сейчас оказывают помощь пострадавшим в результате подрыва гранат, среди которых оказался и сам злоумышленник.

"Произошло событие в 11:37. Поступило сообщение в полицию, что в здании сельского совета проходило заседание, во время которого один из депутатов бросил в зале гранату. Нам известно о 26 пострадавших, шестеро из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, самому подрывателю оказывается медицинская помощь. Он тоже в тяжелом состоянии", — рассказала представитель столичной полиции.

Она добавила, что медики проводят подрывателю реанимационные мероприятия.

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Гирдвилис также отметила, что это событие следователи квалифицировали по статье 258 Уголовного кодекса Украины – это "террористический акт". Наказание за такое преступление предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

"На месте инцидента продолжают работать следственно-оперативные группы и криминалисты. Это вся информация на эту минуту", – сообщила представитель правоохранителей.

Напомним, 15 декабря во время заседания Керецковского сельсовета на Закарпатье один из депутатов взорвал гранаты внутри здания. В результате инцидента пострадали 26 человек. ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте.

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