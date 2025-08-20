Что скрывает разрешение на выезд мужчин до 22 лет: мнение демографа Либановой

Выезд за границу / © ТСН.ua

Директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова прокомментировала заявление президента о возможности разрешить мужчинам до 22 лет выезжать за границу во время действия военного положения.

Об этом она рассказала в интервью "Telegraf".

По словам эксперта, такая инициатива может выглядеть положительным сигналом, но не гарантирует желаемого эффекта. "Сигнал положительный, но не каждый положительный сигнал приводит к положительным последствиям. Теоретически это может быть, поскольку мобилизация с 25 лет и как можно разрешить [выезд за границу до 22 лет]. Но возникает вопрос: вернутся ли эти люди?" – отметила Либанова.

Она подчеркнула, что мобилизация – сложный процесс и невозможно его игнорировать.

"Мобилизация - очень неприятная вещь. Я понимаю. Мы не хотим, чтобы наши ребята шли на фронт, но ведь это надо, потому что иначе ничего не будет. Начинают приводить пример Израиля... Послушайте, люди добрые, ну там та же проблема, что и у нас. Поговорите с теми, кто там бывает", - пояснила.

Она напомнила о начале полномасштабной войны, когда 200 тысяч мужчин приехали в Украину для участия в боевых действиях, но отметила, что со временем часть добровольцев устала.

"В первые две недели полномасштабной войны 200 тысяч мужчин приехали сюда воевать. Это тоже был пример, но люди устали. Наиболее пассионарных, возможно, большинства уже нет", - сказала эксперт.

Либанова категорически выступает против снижения мобилизационного возраста по демографическим соображениям: "Я категорический противник того, чтобы снижать мобилизационный возраст. Категорический. Это по демографическим соображениям нельзя делать. Но здесь... Я боюсь... [что не все вернутся]".

По мнению эксперта, родители, которые вывозят детей за границу, обосновывают свои действия опасениями по поводу возможного снижения мобилизационного возраста.

"Просто я почему спрашиваю, положительный ли это сигнал. Я общался с родителями, которые в 17 лет вывозят своих детей за границу, и они мне приводили аргумент, несмотря на то, что мобилизация с 25 лет, нет гарантии, что завтра ее не сделают, например, с 20 лет или даже с 18 лет. И тут президент заявляет, что вы выезжаете за границу. 22 лет. С одной стороны, власти как будто хотели дать послабление, а с другой, лишь подтвердили аргументы тех родителей, которые боятся, что все быстро может измениться”, — добавила Либанова.

Она также подчеркнула, что основная угроза связана не с нынешними инициативами, а с долгосрочными последствиями войны: "На самом деле, опасения должны быть связаны с другим: война не закончится через два года, а ребятам уже будет 25".

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что до конца недели Кабинет министров может принять постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет.