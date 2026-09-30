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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Что следует брать с собой в укрытие во время тревоги: инструктор объяснил

Инструктор назвал вещи, которые следует брать в укрытие.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Укрытие

Укрытие / © Associated Press

Во время воздушной тревоги до укрытия следует брать, прежде всего, вещи, которые могут понадобиться для обеспечения базовых потребностей. О документах речь не идет.

Об этом заявил инструктор по безопасности Ассоциации саперов Украины Игорь Молодан.

По его словам, большинство документов сейчас доступны в электронном формате, поэтому нет необходимости тратить время на их поиск перед выходом к укрытию.

«Должны быть вещи, которые спасут нас. А спасут нас запасы еды и лекарства. И, конечно, теплые вещи зимой», — сказал он.

В тревожном рюкзаке или сумке стоит иметь воду, еду, необходимые лекарства и теплые вещи. При опасности приоритетом должно быть быстрое попадание в безопасное место и вещи, которые могут помочь пережить пребывание в укрытии.

Как мы писали, обломок во время российской атаки прошел через две пары стен, показав ограничение так называемого «правила двух стен». ГСЧС объясняет, что это правило может лишь частично снизить риск, если человек не успел добраться до укрытия, но не защищает от прямого попадания или мощного взрыва. Приоритетом во время воздушной тревоги остается пребывание в полноценном укрытии, а две стены — лишь крайний вариант.

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