Что следует сделать уже сейчас, чтобы быть с интернетом во время блекаута: ответ Минцифры

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что следует сделать уже сейчас, чтобы в случае блекаута всегда иметь интернет дома.

В связи с возможными отключениями света зимой украинцы начали активно переходить на энергосберегающие интернет-сети. Для того чтобы иметь интернет-подключение даже во время блэкаута, необходимо обратиться к своему оператору и спросить, есть ли у него услуга PON.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в эфире телемарафона.

"В прошлом году мы многое сделали, чтобы улучшить связь во время блекаутов и в течение этого года активно продолжаем. Закупаются операторы и аккумуляторы, и системы резервного питания, и граждане активно переходят на энергосберегающие интернет-сети. И вот этот последний инструмент есть достаточно эффективным и полезным", – рассказал он.

Следовательно, министр рекомендует обратиться к своим интернет-провайдерам и спросить, есть ли у них услуга PON. Это современная технология, которая позволяет быть онлайн, даже если нет света в течение 72 часов.

"Такие услуги PON есть у большинства провайдеров и уже несколько миллионов граждан по всей стране перешли на эту услугу. Если ее нет у вашего оператора – нужно перейти на другого. Это реальная помощь во время возможных блекаутов", – добавил Федоров.

Отключение света в Украине

Ограничений в поставках электроэнергии пока не предусматривается ни в одной из областей Украины. Так что информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии ложна.

Теперь известно, что графики отключения электроэнергии в Украине уже разработали и утвердили для всех областей. Согласно им, дольше всего без света может оставаться Киев – до семи часов подряд. Однако отключения будут применяться только в случае необходимости.

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