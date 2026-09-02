Что случилось с могилой Деда Панаса: новые кадры с Байкового кладбища удивили украинцев

Могила Петра Векслярова (Деда Панаса) / © скриншот с видео

Реклама

В Сети появились новые кадры с места захоронения легендарного украинского актера и телеведущего Петра Весклярова, известного миллионам зрителей как Дед Панас.

Видео с Байкового кладбища в Киеве опубликовали на YouTube-канале «Винтажный блогер».

Реклама

На кадрах видно, что могила актёра сейчас заросла дикой растительностью и сорняками. В то же время память о знаменитом сказочнике, похоже, не угасает: возле его портрета на надгробной плите до сих пор лежат цветы.

Реклама

Надгробная плита Петра Весклярова расположена на одной из террас колумбария Байкового кладбища, рядом с пешеходной дорожкой. Она изготовлена из серо-красного гранита, а надпись на ней лаконично гласит: «Заслуженный артист Украины. ВЕСКЛЯРОВ Петр Ефимович. 9.VI.1911 — 5.I.1994».

Рядом с надписью висит портрет актёра в его знаменитом образе — в вышиванке и с характерными усами. Несмотря на заросли дикого винограда и сорняки вокруг надгробия, у портрета оставляют скромные искусственные цветы.

Дед Панас, которого знали несколько поколений

Петр Вескляров был выдающимся украинским актером театра и кино, а также телеведущим. Широкую известность он приобрел благодаря роли Деда Панаса в вечерней детской программе «Спокойной ночи, дети!».

Его традиционное приветствие «Добрый вечер вам, малышки, дорогие мальчики и девочки!» стало одним из символов украинского телевидения и детства для нескольких поколений.

Реклама

Вескляров родился 10 июня 1911 года в Тальном Черкасской области. При рождении его звали Пинхас Хаимович Векслер.

Во время Второй мировой войны будущий актёр попал в немецкий плен. Ему удалось сбежать и выжить. Согласно распространённой биографической версии, именно тогда он сменил имя на украинское — Петр Вескляров.

Четверть века в образе сказочника

В роли Деда Панаса Вескляров неизменно появлялся в эфире с 1962 по 1986 год. Одной из характерных деталей его образа была украинская вышиванка.

По этой причине советское руководство неоднократно пыталось закрыть программу или заменить телеведущего, обвиняя его в украинском национализме. Однако после массовых протестов и многочисленных писем от зрителей актера возвращали в эфир.

Реклама

Отдельной частью народной мифологии вокруг Деда Панаса стала история о якобы сказанной им после завершения сказки в прямом эфире нецензурной фразе «Вот такая х**ня, детки». В то же время никаких архивных записей, видео или документальных подтверждений того, что такой случай действительно имел место, не существует.

Современники и коллеги Весклярова рассказывали, что он чрезвычайно ответственно относился к работе в эфире и с большим уважением относился к детям. Поэтому достоверность этой истории вызывает сомнения.

Жил скромно и умер в 1994 году

Несмотря на всенародную популярность, Петр Вескляров жил очень скромно — в небольшой киевской квартире.

Актёр скончался 5 января 1994 года в возрасте 82 лет. Его прах был захоронен в колумбарии на Байковом кладбище в Киеве.

Сегодня место захоронения легендарного Деда Панаса напоминает о том, как быстро меняется городское пространство и исчезают следы ушедшей эпохи. В то же время цветы у его портрета свидетельствуют о том, что образ сказочника, который десятилетиями приходил в дома украинцев с телеэкрана, до сих пор остаётся запоминающимся для его зрителей.

Напомним, что ранее на похороны популярного украинского блогера Деда Толи, который стал героем многих мемов в соцсетях, пришло очень мало людей.

Новости партнеров

Новости партнеров