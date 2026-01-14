ТСН в социальных сетях

Украина
146
1 мин

Что со светом и теплом в Кривом Роге после атаки: Вилкул описал ситуацию

Энергетики сделали почти невозможное в Кривом Роге.

Ирина Лабьяк
После массированной атаки дронами на энергетику Кривого Рога в ночь на 14 января удалось вернуть свет всем 45 тыс. абонентам, которых коснулись аварийные отключения. Котельные разожгли и они уже набирают температуру.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«Энергетики сделали почти невозможное. Все аварийно отключенные абоненты запитаны. Котельные разожгли, уже набирают температуру», — говорится в заметке.

Вилкул уточнил, что российские захватчики снова били по объектам гражданской инфраструктуры. Обошлось без потерь. Были аварийные отключения света у более 45 тыс. абонентов, а более 700 домов отключались от теплоснабжения.

Последствия атаки ликвидировали целую ночь ночь. Чрезвычайники потушили пожар, который возник.

«На утро ситуацию по электроснабжению аварийно отключенных абонентов, воде, котельным и транспорту стабилизирована», — отметил председатель Совета обороны.

Сейчас в городе работают все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения.

Вилкул добавил, что ночью в Днепропетровской области было сбито 17 российских беспилотников.

Напомним, поздно вечером 13 января российские оккупанты нанесли массированный удар дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры Кривого Рога. В результате атаки обошлось без пострадавших. На месте попадания устроили интенсивные восстановительные работы, к ликвидации последствий были привлечены все экстренные и коммунальные службы города.

146
