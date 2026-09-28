Что собрать в цифровой тревожный чемодан: советы эксперта на случай блэкаутов и отключения интернета

Домашний роутер / © Associated Press

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При длительном отключении электроэнергии для украинцев критической проблемой становится не только сохранение заряда гаджетов, но и доступ к сети Интернет и оперативным новостям. Чтобы не оказаться в информационной изоляции, стоит заранее сформировать так называемый «цифровой тревожный чемодан».

Об этом в эфире телеканала «Киев24» рассказал эксперт по цифровой безопасности проекта Nadiyno.org Павел Белоусов.

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Что должно быть в цифровом тревожном чемодане

По словам специалиста, базовая подготовка включает как автономные устройства, так и резервные источники питания для домашнего оборудования:

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Павербанки и зарядные станции — для постоянной поддержки работы смартфонов и других необходимых устройств.

Автономный радиоприемник — надежный источник получения важных новостей и официальных уведомлений о полном исчезновении мобильной связи и интернета.

Проверенные источники питания для роутера — павербанки со специальными триггерами/кабелями повышения напряжения (DC-кабели) или источники бесперебойного питания (UPS), позволяющие роутеру работать без света.

Как подготовить интернет и узнать о локальных альтернативах

Белоусов отмечает, что для надежного доступа к Сети желательно подключиться к нескольким интернет-провайдерам (в том числе работающим по технологии xPON с резервным питанием на узлах). При наличии возможностей можно рассмотреть терминалы Starlink как резервный вариант.

Кроме подготовки собственного жилья эксперт советует заранее узнать об инфраструктуре поблизости:

выяснить адреса ближайших Пунктов несокрушимости;

найти магазины, заправки или учреждения по соседству с генераторами и автономным интернетом и работать во время общего обесточивания.

Напомним, 27 сентября российский удар повредил головной офис одного из крупнейших мобильных операторов Украины — «Киевстар».

Ранее мы писали, что Россия чаще атакует дата-центры и узлы связи в Украине. После ночного удара по Киеву 24 сентября провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети, из-за чего часть абонентов в центре столицы осталась без Интернета.

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Кроме того, 23 сентября у части киевлян возникли перебои с Интернетом после атаки РФ. Провайдеры «Паутина» и UTELS заявили о повреждении дата-центров и обесточивании оборудования.

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