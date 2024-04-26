Что спасет экономику Украины в 2024 году: эксперт назвал главные потребности

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин считает, что для обеспечения роста экономики Украины первоочередной задачей является защита энергетической инфраструктуры.

Такое мнение он высказал в комментарии для 24 канала.

По словам эксперта, очевидно, что Россия и дальше продолжит атаковать критическую инфраструктуру в Украине, в том числе энергетические объекты. А защита этих объектов стоит больших денег: стоимость одной ракеты системы Patriot составляет от 6 до 8 миллионов долларов. Только за одну активную ночную атаку может быть до 15 выстрелов, то есть тратится около 100 миллионов долларов за ночь.

"Мы физически на сегодня имеем деньги для подобных вещей? Нет. Поэтому сегодня крайне сверхважны ПВО и ракеты, которые нам дают наши партнеры", — подчеркнул Олег Пендзин.

По его словам, военно-техническая помощь партнеров имеет прямую связь с будущим ростом экономики Украины.

Защита украинской энергосистемы

"Надо понимать: там, где что-то растет, — его надо защитить, чтобы по нему не прилетело и не уничтожило. Вот почему мы так много внимания уделяем сегодня военно-технической помощи, почему говорим, что она крайне важна с точки зрения обеспечения роста экономики", – объяснил экономист.

Он напомнил об уничтоженной Трипольской ТЭС, по которой враг выпустил 7 ракет. Четыре из них удалось сбить, а на остальные не хватило ресурса системы ПВО, поэтому они попали в цель и разрушили электростанцию. Пендзин считает, что восстанавливать ее без должной системы защиты нецелесообразно.

Эксперт пояснил, что в мире идет процесс декарбонизации, поэтому западные государства, включая страны бывшего социалистического лагеря, отказываются от старых ТЭС. Тем не менее, те же страны Балтии, которые были ранее в составе Советского Союза вместе с Украиной, имеют аналогичные законсервированные электростанции и могут передать оборудование, чтобы мы смогли восстановить энергосистему до начала следующего отопительного сезона.

"То есть первый ответ на вопрос, что нам ожидать, таков: если не будет должной защиты энергетической системы Украины – 3,2% роста не будет. Ее нужно защитить, потому что энергетика на сегодняшний момент крайне важна для обеспечения

роста", – объяснил экономист.

Иностранные инвестиции в Украину

Олег Пендзин добавил, что вторым важным моментом являются инвестиции западных партнеров в экономику Украины. Но пока они инвестируют только доходы, полученные в Украине, которые невозможно вывести за границу из-за валютных ограничений Нацбанка.

"Когда мы смотрим отчеты о росте инвестиций в Украине, надо понимать, что это не новые инвестиции. Это инвестиции, которые, по сути, являются рекапитализацией того, что получили наши партнеры на нашей территории", — подчеркнул эксперт.

Исключением из этой картины являются инвестиции в оборонно-промышленный комплекс. То есть, некоторые крупные производители оружия планируют создать в Украине предприятия, которые будут производить боеприпасы или обслуживать западную военную технику и оборудование. Это, например, немецкая оборонная компания Rheinmetall и турецкий производитель оружия Bayraktar.

Драйверы украинской экономики

Олег Пендзин уверен, что несколько секторов экономики в Украине будут иметь наибольшее влияние и будут так называемыми экономическими драйверами.

Во-первых, это сельское хозяйство, потому что Украина есть и будет мощным производителем. Во-вторых, это военно-промышленный комплекс, потому что, имея границу со страной-агрессором, мощный ВПК является необходимостью.

"То есть мы будем совершенно иначе относиться к украинским Вооруженным силам. Мы будем совершенно иначе относиться к украинскому военно-промышленному комплексу, потому что это будет вопрос выживания, а не вопрос обогащения и получения дополнительных средств", — подчеркнул эксперт.

Третий драйвер экономики – это IT компании. Экономист считает, что для мощного развития этого сектора экономики в Украине уже созданы необходимые условия, в частности, достаточно льготные условия налогообложения.

"Я вижу эти направления, которые будут работать, как драйверы. Однако чтобы это все работало, в первую очередь должна работать энергетика", — резюмировал Олег Пендзин.

Напомним, группа ДТЭК Рината Ахметова во время войны стала крупнейшим частным инвестором в украинскую экономику.

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