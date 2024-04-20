Что спасет украинскую энергетику после российских обстрелов: эксперт назвал выход

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отмечает важность активного строительства небольших энергетических установок мощностью от 5 до 30 МВт для обеспечения успешной подготовки к следующему отопительному периоду.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас очень нужно на местах и для Украины в целом строить, устанавливать, запускать, объединять в малые системы распределения энергетические установки мощностью от 5 до 30 МВт. Эти установки будут работать на местном топливе - не солнце или ветре, а том, что характерно для региона: от энергетического угля на востоке до гидроэнергии на западе", - пояснил Рябцев.

По его словам, такие меры критически необходимы из-за уничтожения почти всей тепловой генерации, в частности маневровой, что обеспечивало распределение электроэнергии во время пиковых нагрузок. А сотни этих локальных источников питания необходимы конкретно для покрытия пиков потребления.

Рябцев убежден, что чем больше таких локальных энергетических объектов появится в регионах, тем легче будет обеспечить энергоснабжение как бытовых, так и промышленных потребителей, которые сейчас больше всего страдают от ограничений.

"А для того, чтобы строить такие установки, не нужно обращаться в Киев или ждать международной помощи. Есть большое количество разнообразных проектов, но ресурсов на местах вполне достаточно, чтобы строить установки. Чем больше их будет, тем легче будет всем, а также энергосистеме, которая сможет направлять энергетическую энергию прежде всего для промышленных потребителей, которые сегодня больше всего страдают в ограничении энергопотребления", — прокомментировал Геннадий Рябцев.

Напомним, из-за ракетных ударов Украина потеряла 7 ГВт тепловых и гидроэлектростанций. Пока ситуация под контролем, однако уже летом ожидаются отключения света, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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