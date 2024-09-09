Что стало причиной конфликта между Зеленским и Масляковым: в Сети вспомнили

По словам Зеленского, Масляков предложил ему остаться в Москве редактором КВН.

Президент Украины, а тогда еще известный комик, капитан и основатель команды КВН "Квартал 95" Владимир Зеленский имел конфликт с основателями и ведущим КВН Александром Масляковым.

Об этом Зеленский сам рассказывал в интервью журналисту Дмитрию Гордону в 2018 году задолго до президентских выборов. Мы решили напомнить это заявление.

Зеленский тогда сказал, что КВН стал для него мощным импульсом в жизни.

"(Конфликт возник – Ред.) по причине командности. Я всегда уважал КВН в целом, потому что он нам очень сильно дал толчок, шаг в будущее. Я всегда благодарен тем, кто мне что-то дал. Я благодарен как родителям, Кривому Рогу, да и КВН", – говорил тогда будущий президент Украины.

По словам президента, Масляков предложил ему остаться в Москве редактором КВН, а команду распустить.

"Ну, для меня это вообще болезненный вопрос: что такое распустить друзей? Это что, рабы? После этого я был предан "анафеме", – вспомнил Зеленский.

Поэтому он отказался от работы в Москве и вместе с коллегами по "Кварталу" вернулся в Киев, где основал шоу "Вечерний квартал".

Напомним, что ведущий и президент КВН Александр Масляков скончался 8 сентября. Он известен своей пророссийской позицией и открыто поддерживал агрессию РФ против Украины.

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