Что станет единственной эффективной гарантией безопасности для Украины: в Третьей штурмовой ответили

Война России против Украины / © ТСН

Россия никогда не придерживается своих обещаний в любых форматах по прекращению огня. Единственной действенной гарантией безопасности для Украины размещение военных НАТО или США в зоне боевых действий.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал подполковник 3-го армейского полка Максим Жорин.

По словам военного, ни разу с 2014 года перемирие, затишье или паузы не работали. Жорин подчеркивает: с россиянами это в принципе невозможно. Международные организации, миссии, подписанные бумаги с разделением (земля, море, воздух) все это не работает.

«Надо отдавать себе отчет, что бы россияне не обещали, какие бы гарантии нам не давали, это все равно будет пауза. Ее Украина должна использовать в своих интересах», — отметил Жорин.

По мнению Жорина, гарантиями безопасности могло быть присутствие военных НАТО или США непосредственно на линии разграничения. Но пока страны не демонстрируют готовность к этому.

«Во всех остальных случаях эта история будет исключительно на желании россиян — стрелять или не стрелять, наступать или не наступать, делать провокации или не делать. Мы будем регистрировать, передавать. ООН снова слепая будет ходить, как в комнате без света, искать доказательства. Весь этот цирк будет снова происходить», — констатировал подполковник.

Только в случае присутствия военных из стран НАТО на фронте, отмечает Жорин, россияне дважды подумают, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Ранее говорилось, что западные лидеры пообещали разработать гарантии для защиты любого мирного соглашения в Украине, которые должны предотвратить нападение России в будущем. Однако конкретных деталей пока нет. Более того, вообще неизвестно, что это может означать и какой вклад могут внести США.

Белый дом заявил, что Россия согласилась на то, что США предоставят Украине «защиту вроде НАТО» после окончания боевых действий.

Кремль не подтвердил эту информацию. Впрочем, Украина, Великобритания и западные союзники заявляют, что детали послевоенного соглашения о безопасности будут окончательно согласованы уже в ближайшие дни.