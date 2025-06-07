Что станет победой Украины в войне с Россией: реалистичный ответ Грицака

Война в Украине / © ТСН.ua

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Победой для Украины в войне с Россией станет ее выход за пределы пространства государства-агрессора и присоединение к Евросоюзу, где невозможна война между соседями.

Об этом сказал украинский историк и публицист Ярослав Грицак в интервью для LIGA.net

«Победа Украины — это выйти из тени России. Но мы понимаем, что не можем выйти из тени России одни, потому что опасно. Поэтому проблемой победы Украины является, выйдя из одного пространства, войти в другое пространство. Пространство, где есть территория мира и где не возможна война между соседями. Это Европа. И этот процесс начался, потому что война его ускорила», — подчеркнул он.

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При этом Ярослав Грицак добавил, что неизвестно, в каких границах Украина сможет присоединиться к Евросоюзу.

«Тот момент, когда Украина или максимально приблизится, или становится членом Евросоюза — это уже будет победа», — добавил историк.

По его словам, социология показывает, что украинцы все меньше надеются на возвращение к границам 1991 или даже 2022 года.

«Сейчас мы не думаем о поражении России. Поэтому исторической победой Украины было бы то, чтобы довести Россию до такого состояния, когда она не сможет или не захочет воевать с Украиной», — отметил Грицак.

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Напомним, Ярослав Грицак считает, что перемирие в войне с Россией в этом году может не начаться, поскольку от начала переговоров до прекращения огня обычно проходит много времени.