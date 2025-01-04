Что станет темой обсуждения следующего заседания в формате "Рамштайн": Зеленский сообщил детали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовящейся к встрече в "Рамштайне", которая состоится в четверг, 9 января.

Об этом президент сказал в вечернем видеообращении к украинцам 4 января.

"Сейчас уже готовимся к встрече в "Рамштайне": на эту неделю запланирована встреча. Десятки стран-партнеров, и среди них есть те, кто может увеличить нашу способность не только в защите от ракет, но и в защите от управляемых бомб, от российской авиации. Будем об этом с ними говорить, будем убеждать", – сообщил он.

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Зеленский отметил, что жизнь нуждается в защите здесь и сейчас в Украине, и системы ПВО должны для этого работать.

"Я хочу поблагодарить всех партнеров, которые это понимают и помогают нам с развитием воздушного щита", – резюмировал президент.

Ранее Зеленский анонсировал важные встречи и переговоры на следующей неделе.