Что стоит за массированными атаками РФ по Украине: эксперт назвал две причины

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия нанесла по Украине один из самых больших ударов с начала великой войны. Наша противовоздушная оборона сбила 642 вражеских ракета и дронов, но около 66 снарядов все же попали в цели.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на официальные данные Воздушных сил ВСУ.

Почему Путин усилил массированные атаки на Украину

Корреспондент издания Айвор Беннет назвал две ключевые причины, побудившие главу Кремля Владимира Путина прибегнуть к столь масштабной атаке. Первым фактором является попытка сделать положительный информационный повод для внутреннего русского потребителя.

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По словам журналиста, на фоне успешных украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ и отсутствию значительных продвижений на фронте, Путин пытался продемонстрировать способность защитить население и нанести ответный удар. Однако корреспондент назвал это не свидетельством силы, а признаком отступления и попыткой сохранить свой авторитет внутри страны.

Второй причиной массированного обстрела Беннет считает намерение Кремля вернуть внимание президента США Дональда Трампа к войне в Украине. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке американская администрация уменьшила фокус на украинском вопросе, а процесс мирных переговоров находится на паузе.

Журналист отметил, что экономическая ситуация РФ ухудшается: потенциальные американские инвестиции заблокированы, а западные санкции продолжают действовать. Это создает серьезную проблему для Кремля относительно возможности долгосрочно финансировать военные действия.

В результате Беннет назвал эту атаку попыткой Москвы заставить США вернуться к переговорному процессу и одновременным предупреждением о возможном ухудшении ситуации в случае игнорирования российских условий.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский предупредил об угрозе нового массированного обстрела Украины в ближайшую ночь.

Также он сообщал, что РФ может усилить атаки на предприятия, развивающие ракетные системы и средства противоракетной защиты.

К слову, российские войска могут использовать гиперзвуковые ракеты Циркон для повторных ударов по украинским городам, ожидая, пока на месте первого попадания возникнет пожар.

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