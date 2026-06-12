Что стоит за письмом Зеленского к Путину: объяснение Кулебы

Дмитрий Кулеба / © ТСН

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Дипломатическое давление на Россию через письмо президента Владимира Зеленского к российскому населению является стратегической инвестицией, направленной на стимулирование внутреннего недовольства в РФ.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью телеканалу «1+1» в рамках марафона «Единые новости».

Письмо Зеленского Путину — почему это хорошая идея

Анализируя инициативу президента, Кулеба отметил важность информационного влияния на российское общество. По его словам, хотя мгновенного результата подобные действия не приносят, они создают предпосылки для будущих внутренних протестов в РФ.

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«Он, знаете, это письмо, это удобрение в почву, которое должно сеять, способствовать росткам сомнений и колебаний, гнева и протеста в России. В моменте оно ничего не меняет, как и подлив этого удобрения в рассаду, но потом из этого вырастает. И в этом плане это была инвестиция в негативное будущее России», — отметил Дмитрий Кулеба.

По словам Дмитрия Кулебы, США не отказывались от переговоров, но процесс остановился. Вашингтон не решается на жесткое давление на Путина, а сама Россия не может переломить ситуацию на поле боя в свою пользу.

По мнению дипломата, успехи Украины на поле боя не станут для Путина поводом для переговоров. Напротив, российский диктатор обратит путь к дальнейшей эскалации.

«Если мы не будем по ним бить, он все равно будет нас бить. А если мы будем бить, он все равно будет нас бить. Поэтому лучше уж бить», — резюмировал Кулеба.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину, потому что канал переговоров с Романом Абрамовичем не сработал.

Ранее Путин сделал абсурдные заявления, что Россия вроде бы не начинала войну в Украине. Также он издал новую теорию о причинах расширения НАТО.

Также Путин заявил о намерениях увеличить интенсивность атак по инфраструктурным объектам на территории Украины.

К слову, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что война России против Украины может завершиться уже к концу 2026 года.

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