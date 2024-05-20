Что такое "анкета добровольца" в ТЦК и обязательно ли ее подписывать: ответ юриста

Юрист советует всем мужчинам смотреть, что они подписывают.

Юрист Надежда Шуляк рассказала, что иногда некоторые ТЦК могут "подсунуть" военнообязанному на подпись анкету добровольца.

Обязательно ли ее подписывать Шуляк рассказала для издания Новости.LIVE.

Документы, которые нужно подписывать:

военные учетные документы,

анкетирование для личного дела,

заявления выдачи военного документа.

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"Внимательно смотрите, что вы подписываете. Вот звонит мне клиент и говорит: "Мне здесь дали еще какую-то анкетку. Я говорю: "какую анкету?", он читает: "Анкета добровольца на прохождение военной службы". И я говорю: "Это мы не подписываем, если не намерены нести военную службу. Любые документы, не отражающие свободу военнообязанного лица, подписывать не нужно", – отмечает Надежда Шуляк.

Ранее адвокат рассказал, в каких случаях военнообязанных будут задерживать и доставлять в ТЦК насильно.

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