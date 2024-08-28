Что такое электронное бронирование сотрудников и как оно работает во время мобилизации: объяснение

В Украине введен новый сервис электронного бронирования работников, который существенно упрощает процесс бронирования военнообязанных работников на предприятиях.

Благодаря инструменту электронного бронирования руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности сил обороны, могут быстро и удобно бронировать своих сотрудников через портал "Дия".

Что такое электронное бронирование и как это работает — читайте на ТСН.ua.

Основная цель введения электронного бронирования через портал "Дия" – сделать процесс максимально быстрым, автоматизированным и удобным, сократив время ожидания для предприятий и сотрудников. Как отметила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко, предварительное тестирование показало, что бронирование работника через "Дию" можно осуществить за час, а иногда и за 15 минут.

Как работает электронное бронирование

Процедура бронирования на портале "Дия" простое и состоит из нескольких этапов:

Представление заявления: руководитель предприятия, имеющего право на бронирование, заходит на портал "Дия" и представляет списки военнообязанных сотрудников. Заявление подтверждается электронной подписью руководителя. Автоматическая проверка данных: система автоматически проверяет, является ли работник официально трудоустроен и есть ли его данные в реестре "Оберег". Рассмотрение заявления: в течение суток руководитель получает уведомление о результате рассмотрения заявки. Подтверждение бронирования: в случае положительного решения информация о бронировании появляется в "Резерв+", и работник считается забронированным. Выдержку о бронировании можно скачать на портале "Дия" или распечатать при необходимости.

Преимущества электронного бронирования

Электронное бронирование значительно упрощает процесс для предприятий и снижает нагрузку на министерства, ранее занимавшиеся этим вручную. Благодаря автоматизации процесса устраняется человеческий фактор, уменьшается вероятность ошибок, а сам процесс становится быстрым и прозрачным.

Как подчеркнул вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, электронное бронирование устраняет необходимость в сборе документов и походах в госорганы. Все данные проверяются автоматически, а управляющий в режиме реального времени может узнать статус бронирования своих работников.

С момента запуска сервиса электронного бронирования он уже успел показать значительный спрос среди предприятий. За первую неделю работы сервиса было забронировано 55 тысяч работников, а только за первые сутки – 15 тысяч человек.

Наибольшее количество забронированных работников было в Киеве и Киевской области (20 тысяч), Львовской области (более 6 тысяч), Днепропетровской области (почти 6 тысяч), Одесской области (более 2 тысяч) и Закарпатской области (более 1 тысячи).

Как выбрать механизм бронирования

Предприятия могут выбрать один из двух механизмов бронирования работников:

Электронное бронирование через портал "Дия".

Бронирование по спискам, которые согласованы с Министерством обороны, а решение принимается Министерством экономики.

Оба механизма имеют одинаковый вес, но первый более удобен и оперативен.

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