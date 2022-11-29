Что такое полный блэкаут: объяснение от Укрэнерго

Блэкаут – это состояние, когда энергосистема полностью обесточена. Такие случаи уже отчасти были после российских ударов.

О полном блэкауте в Украине говорят уже не первую неделю. Частично в стране он уже случался, в частности 23 ноября.

Об этом в интервью "НВ. Бизнес” рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

“Блэкаут – это состояние, когда энергосистема полностью обесточена. Обычно, когда говорят блэкаут, подразумевается полное обесточивание энергосистемы”, – объяснил Владимир Кудрицкий.

Что известно об отключении света в Украине

Российские оккупанты 23 ноября нанесли по Украине очередной ракетный удар. Попали в объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. Массированные ракетные атаки оккупантов на энергетическую структуру привели к перебоям питания сетей связи общего пользования.

Уже 24 ноября к сети начали постепенно подключать города Украины. Первое, что было заживлено – объекты критической инфраструктуры.

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