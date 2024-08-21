Что такое Римский статут и почему было важно его принятие для Украины

Верховная Рада 21 августа приняла законопроект №0285, предусматривающий ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МКС). Однако ратификация вступит в силу только после того, как будут внесены изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины, которые даже не начали обсуждать.

Что такое Римский статут

Римский статут – это международный договор, который учреждает Международный уголовный суд (МКС). Принятый 17 июля 1998 г. в Риме, устав определяет юрисдикцию и полномочия МКС, который должен рассматривать самые серьезные международные преступления, такие как геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии.

Что дает Украине ратификация Римского статута

Евроинтеграция и безопасность: Ратификация Римский статута будет соответствовать обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС и Планом мер Европейской Комиссии. Это укрепит евроинтеграционный курс страны и позволит требовать выполнения соглашений о безопасности от партнеров.

Наказание российских преступников Ратификация позволит Украине активнее привлекать МКС для преследования российских преступников. Украина сможет способствовать расследованию преступлений, совершенных россиянами на ее территории, и усилит международную изоляцию России.

Как государство-член, Украина сможет отстаивать свои интересы в МКС, участвовать в Ассамблее государств-участников, формировать политику МКС, выдвигать своего кандидата на должность судьи, утверждать бюджет и участвовать в выборах судей и других должностных лиц.

Помощь пострадавшим украинцам: Ратификация повысит шансы потерпевших от российских преступлений на получение компенсаций из Целевого фонда МКС. Украина сможет влиять на распределение средств для пострадавших.

Защита украинских военных: Ратификация не приведет к преследованию украинских граждан, ведь Украина может воспользоваться заявлением, ограничивающим юрисдикцию МКС по военным преступлениям против граждан Украины на семь лет.

Сколько стран поддержали Римский статут

Римский статут подписали уже 124 государства (с Украиной), включая страны Южной Америки и Африки. Однако Китай, Индия, Белоруссия, Турция, Казахстан, а также Россия и США сначала подписали устав, но впоследствии отозвали свои подписи и не ратифицировали его.

США, Китай, Индия, Израиль и Иран считают, что МКС ограничивает государственный суверенитет и имеет слишком широкую компетенцию. США, в частности, сначала подписали устав в 2000 году, но уже в 2002 году отказались от участия, утверждая, что МКС нарушает национальные интересы и суверенитет США.

Почему не хотели принимать ратификацию

Украина не могла ратифицировать его из-за опасений, что это нанесет ущерб, в частности, военным. Было ошибочное мнение, что ратификация может привести к привлечению украинских солдат к ответственности в МКС по сфальсифицированным Россией обвинениям.

Напомним, Украина подписала Римский статут в январе 2000 года, но в июле 2001 года Конституционный суд признал его несовместимым с Конституцией, что сделало невозможным ратификацию. В 2014 и 2015 годах Украина признала юрисдикцию МКС о событиях Майдана и преступлениях на своей территории. Также было заблуждение, что ратификация может привести к ответственности украинских военных перед МКС.

Кроме того, именно МКС, начатый Римским статутом, выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и других российских преступников.

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