Что такое сильная позиция перед переговорами: Тарас Чмут о будущих сценариях

Директор одного из крупнейших волонтерских фондов "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут объяснил, что понимает под выражением "сильная позиция Украины на переговорах".

Об этом он сказал в интервью YouTube каналу Pressing.

"Сильная позиция – это не 50 километров освобожденной территории. Это не три посадки, которые кто-то взял или потерял", – говорит Чмут.

По его мнению, сильная позиция – это стратегическая инициатива на поле боя. И она сейчас за россиянами.

"Сильная позиция – это выбить из Крыма Черноморский флот РФ, уничтоженный Крымский мост и перекрытая логистика. Сильная позиция – это Украина без энергетики или Россия без энергетики. Это уничтоженная стратегическая авиация. Список дальше можно продолжать. И мы должны искать то, чего можем достичь, и туда вкладывать максимальный ресурс. Поэтому мы (Фонд "Вернись живым" — Ред.) много работаем с ГУР. Поэтому мы не так много, но работаем с СБУ, работаем с другими отдельными ведомствами. Потому что это влияет на войну", – объяснил волонтер.

На вопрос журналиста, успевает ли Украина получить эту сильную позицию в 2024 году, Чмут согласился с тезисом руководителя ГУР Кирилла Буданова, что Украина "выбилась из графика".

"Не все потеряно. Я не пессимист. Я здесь (в Украине – Ред.). Я верю, что это все – не зря. Наша работа – это жизнь, которой мы живем", – сказал он.

По словам Чмута, ни у одной из сторон нет достаточного ресурса для достижения стратегического преимущества на поле боя.

"Россияне очень тяжело, с огромными потерями берут наши посадки, села и города. То ли это тот результат, который они себе ставили, когда планировали эту войну. Вряд ли. Способны ли они так за 10 лет дойти до Днепра. Да, способны. Но что тогда останется от российской армии и от России. Им тяжело. Сейчас война идет на истощение. Кто первый сдастся, тот и проиграл. Очень сложно прогнозировать будущее. Очень много факторов. Если наш план – надеяться, что в России что-то случится – это этакая история", – отметил волонтер.

Поэтому он призвал готовиться к реальным и реально-пессимистическим сценариям.

Ранее Тарас Чмут раскрыл объемы производства украинских ракет. Также он рассказал, становится ли россиянам труднее наступать.

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