Что такое снегозадержка на огороде: как ее провести и для чего она нужна

Снегозадержка – отличная возможность бесплатно защитить растения на огороде от морозов и подкормить почву. Для чего она нужна и как ее правильно проводить читайте в материале ТСН.ua.
Снегозадержка производится для накопления снега в огороде и извлечения из него полезных свойств для почвы. Огородники знают, что снег зимой полезен озимым растениям. Кроме того, это бесплатный способ подкормить огород. Существует много способов, как задержать снег на полях и огородах.
Зачем проводить снегозадержку: плюсы
Основными достоинствами процедуры можно назвать:
- Снег защитит почву от подмерзания, морозного воздуха, ветра и эрозии.
- Благодаря снегозадержке можно насытить землю влагой, что повысит урожайность участка (тая вода содержит такие полезные для огорода вещества как фосфор, азот и т.п.).
- Слой снега помогает повысить температуру почвы, а потому озимые растения точно успешно перезимуют, а весной раньше распустятся.
- Корни молодых растений, цветов и кустов защищены от мороза.
- Под покровом снега в теплой почве лучше размножаются дождевые черви.
Лучшие способы, чтобы задержать снег на огороде
Если вы посеяли на зиму сидераты, тогда больше ничего вам делать и не придется. Эти растения прекрасно задерживают снег. Если они растут на участке, снег сходит с него гораздо дольше.
Если же сидератов вы не высаживали, можно воспользоваться другими способами:
- на краях участка ставят заслон из любых подручных материалов (листы картона, шифер, доски, фанера), чтобы снег не раздувался ветром;
- вокруг молодых кустов, роз, небольших деревьев можно сгрести снег в куче, чтобы образовались холмы. Они будут таять дольше обычного слоя снега. Не стоит утрамбовывать снег слишком плотно, чтобы оставить корням доступ к свежему воздуху. Лучше всего подходит этот способ для ежевики, смородины, земляники, крыжовника. А вот слива и вишня холмов из снега не любят.
- естественные препятствия для вымывания снега тоже подходят. Разложите на участке предметы, которые могут задержать снег – сухие ветки, хвою, стебли кукурузы и т.д.
- на неотапливаемую теплицу снег можно накидывать лопатой.
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