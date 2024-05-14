Что такое СОЧ и какая ответственность за это предусмотрена

В Украине ужесточена ответственность для военнослужащих за некоторые правонарушения. Это касается и самовольного оставления воинской части или места службы.

Что такое СОЧ в военное время, когда наступает и как карается? Подробности — в материале "Фактов ICTV".

СЗЧ: что это простыми словами

СОЧ – это самовольное оставление воинской части. Дезертирство и СОЧ – это одинаковые понятия.

Специалисты Безвозмездной правовой помощи рассказали, что самовольное оставление воинской части или места службы квалифицируется по статье 172-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если оно совершается:

военнослужащим сроком до трех суток;

военнослужащим (мобилизованным, контрактником, а также военнообязанным и резервистом) во время прохождения собрания;

военнослужащим, вовремя не явившимся без уважительных причин на военную службу в случае назначения или перевода, не вернулся из командировки, отпуска или из лечебного заведения продолжительностью до десяти суток.

Когда наступает СОЧ в военное время

СЗЧ наступает при наличии одного основания:

при самовольном оставлении воинской части или места службы военнослужащим срочной службы продолжительностью до трех суток;

за неявку военнослужащего срочной службы вовремя без уважительных причин на службу в случае увольнения из части, перевода или назначения, неявки из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью до трех суток;

при самовольном уходе из воинской части или места службы военнослужащим, а также военнообязанным и резервистом во время прохождения собрания продолжительностью до десяти суток;

за неявку военнослужащего вовремя на службу без уважительных причин в случае назначения или перевода продолжительностью до десяти суток;

за неявку военнослужащего из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью до десяти суток.

СОЧ: чем наказывается

Согласно требованиям статьи 407 Уголовного кодекса Украины, преступлением признается:

самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим;

неявка вовремя военнослужащим без уважительных причин на службу в случае увольнения по части, назначению или переводу, неявке из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью свыше трех суток, а также совершенное в условиях особого периода, военного положения или боевой обстановке.

Юристы БПД отметили, что за самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащему грозит арест с содержанием на гауптвахте сроком до десяти суток, а если такое произошло с военнослужащим, на которого в течение года уже налагалось такое взыскание — арест с содержанием на гауптвахте семи до пятнадцати суток.

Если правонарушение совершает военнослужащий или военнообязанный и резервист во время прохождения собрания, наказание может быть в виде наложения штрафа от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ( 8 500-17 000 грн) или арест с содержанием на гауптвахте на срок до десяти суток.

В случае самовольного покидания воинской части или места службы в условиях особого периода, кроме военного положения, штраф может достигать от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 тыс.-34 тыс. грн), а арест с содержанием на гауптвахте — от десяти до пятнадцати суток.

За самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим срочной службы более трех суток, но не более месяца виновному грозит наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком до двух лет или лишение свободы сроком до трех лет.

Если военнослужащий отсутствует по месту службы более десяти суток, но не более месяца, или хотя и менее десяти суток, но более трех суток повторно в течение года, наказание назначается в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 тыс.- 68 тыс. грн), или служебного ограничения сроком до двух лет, или лишение свободы сроком до трех лет.

Если любой военнослужащий отсутствует по месту службы более одного месяца, то он может быть наказан лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

За самовольное оставление каким-либо военнослужащим воинской части или места службы в условиях особого периода предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

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