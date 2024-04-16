Что такое статус "пострадавшего от войны ребенка": как оформить его в 2024 году

В 2024 году статус "ребенок войны" может получить любое несовершеннолетнее лицо, пострадавшее в результате военных действий, подав заявление и перечень документов.

Дети в Украине, пострадавшие от вооруженных конфликтов и военных действий, могут получить специальный статус "ребенок войны". Этот порядок регламентируется Постановлением Кабинета Министров Украины №268 от 5 апреля 2017 года (был изменен в июне 2023 года).

Кто имеет право получить статус "ребенок войны"

Соответствующий статус предоставляется тогда, когда ребенок:

получил увечье, контузию или ранение;

испытал сексуальное или физическое насилие;

был похищен и незаконно вывезен за пределы страны;

привлекался к участию в действиях вооруженных или военизированных формирований врага;

незаконно содержался (в частности, в плену);

испытал психическое насилие.

Право на статус "дети войны" имеют также несовершеннолетние лица, которые во время военных действий находились непосредственно в зоне боевых действий или были постоянными жителями территорий, где велись постоянные боевые действия, чьи родители были военнослужащими и погибли во время исполнения своего служебного долга. (и имеют соответствующие документы для подтверждения).

Для получения статуса может быть одно или несколько (все обстоятельства), но при его предоставлении определяется именно то обстоятельство, которое имело наибольшее негативное влияние на ребенка.

Как оформить статус "ребенок войны" в 2024 году

Статус "ребенок войны" предоставляется органом опеки и попечительства по месту фактического проживания или пребывания ребенка (если он является ВПЛ), по месту обращения или по месту обнаружения такого ребенка местными органами исполнительной власти или органами местного самоуправления.

Подавать документы и заявление вправе:

законный представитель ребенка;

от 14 лет сам ребенок;

любые родственники ребенка (в том числе совершеннолетние братья или сестры, отчим или мачеха, тетя или дядя и т.п.);

представитель органа опеки и попечительства (если ребенок перемещается без родителей или заменяющих их представителей).

Оформить статус "ребенок войны": список документов

В первую очередь, подается заявление о предоставлении статуса в службу по делам детей. Вместе с ним представляется согласие на обработку персональных данных и копии следующих документов:

свидетельство о рождении ребенка или любой другой документ, удостоверяющий его личность;

документ, удостоверяющий личность человека, подавшего заявление;

документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка или родственные отношения с заявителем;

справка о том, что ребенок был взят на учет ВПЛ (при наличии);

паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу (при наличии);

выписка из реестра территориальной общины (при наличии).

Дополнительно следует подать документы, которые могут подтвердить обстоятельства, необходимые для получения статуса "ребенок войны". Это могут быть медицинские документы, заявления о совершении правонарушений в отношении ребенка, заключения экспертиз, материалы уголовных производств и т.д.

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса "ребенок войны" рассматривается в течение 30 календарных дней. Отказ можно оспорить в суде.

Что дает статус "ребенок войны" в 2024 году

Льготы от государства ребенок с таким статусом согласно законодательству не получает. Все "дети войны" 2024 года и более ранних лет могут рассчитывать на социальные льготы от местных органов власти. Здесь все зависит от позиции отдельных общин.

Однако в будущем такие дети смогут ожидать ежегодного пособия на оздоровление, поддержку в получении образования или компенсацию расходов на психологическую помощь.