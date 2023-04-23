"Что там за дятлы сидят": экс-футболист Алиев получил повестку и отреагировал эмоциональным видео

Знаменитый в прошлом футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев сообщил, что ему во второй раз с начала полномасштабного вторжения России пришла повестка с требованием явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Эмоциональное видео на этот счет он разместил в соцсетях.

Бывший спортсмен возмутился вызовом в военкомат, поскольку, по его словам, в первые дни войны записался в Территориальную оборону Киева.

37-летний уроженец Хабаровска, которому до сих пор очень тяжело дается украинский язык, выразил удивление, что получает повестку уже во второй раз.

“Вчера вечером мне пришла повестка в армию. Меня призывают в армию. И это уже вторая повестка за время войны. Что там на Оболони за дятлы сидят?.. Я с первых дней войны нахожусь в армии”, — говорил Алиев, шагая в гражданской одежде по набережной Днепра.

Для того чтобы раскритиковать работу Оболонского ТЦК и СП эмоциональному экс-футболисту не хватило слов из цензурной лексики.

"Или вас, бл*дь, война до сих пор ничему не учит, бл*дь? Вам, чтобы, простите меня, сп*здить, или просто показать, что вы напечатали и разослать всем? Клоуны, занимайтесь, хоть чем-нибудь полезным для страны, если об*ираетесь идти на войну”, – сказал Александр.

Напомним, в Киеве представители военкомата раздавали повестки на собрании "дрифтеров".

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