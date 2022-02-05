"Что-то его допекло": сестра "днепровского стрелка" рассказала, что с ним происходило в Нацгвардии

"Что-то его допекло": сестра "днепровского стрелка" рассказала, что с ним происходило в Нацгвардии

В поведении Артемия Рябчука сестра и его мама заметили перемены.

В военной части Артем изменился. Он просил деньги на ремонт телефона, странно общался. Сестра "днепровского стрелка" рассказала, как подозреваемый в массовом убийстве служил в Нацгвардии.

Интервью с сестрой Рябчука Юлией опубликовал Игорь Мосийчук.

“Когда он перешел в воинскую часть, что-то изменилось. Но он не жаловался. Говорил, что там все очень строго, но не упоминал про проссинг. Мы заподозрили что-то неладное спустя время: у него изменился лексикон. В переписке он начал писать слова, которые раньше не употреблял. Попросил деньги на ремонт телефона. Сейчас мы уже начинаем подозревать, что телефон у него могли отобрать и общаться от его имени с мамой”, — рассказала Юлия.

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Она также добавила, что пойти на крайние меры Рябчук мог из-за чего-то “сверхестественного”.

“Видимо, был какой-то накопительный эффект. Что-то его допекло. Он не из тех, кто будет жестоко мстить. Мне страшно представить, что там могло произойти, если он решил, что убийство — единственный выход”, — добавил женщина.

Напомним, что адвокат Артемия Рябчука, застреливший пятерых военнослужащих Нацгвардии и еще пятерых ранивших на заводе "Южмаш", требует признать его пострадавшим.

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