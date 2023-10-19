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Что-то пошло не так: в Тернопольской области мужчина заснул в доме, который хотел ограбить

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
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428
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Что-то пошло не так: в Тернопольской области мужчина заснул в доме, который хотел ограбить

Фото: Главное управление Нацполиции в Тернопольской области

В настоящее время продолжается следствие.

В Тернопольской области нетрезвый мужчина решил ограбить дом. Однако из-за того, что был пьян, уснул прямо на кровати в чужом доме.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Жительница Теребовли обратилась в полицию, потому что в ее дом проник неизвестный мужчина. Когда она вернулась домой, неизвестный спал на кровати.

“18 октября на линию 102 поступило сообщение от жительницы Теребовли о том, что в ее дом проник неизвестный. Мужчину она обнаружила, когда вернулась домой. Он спал на кровати», – говорится в сообщении.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В ходе проверки выяснилось, что 61-летний мужчина проник в чужой дом, имея целью ограбить его. Однако он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и заснул.

Разбудили его сотрудники полиции. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Борисполе двое молодых людей избили и ограбили 16-летнего парня.

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Дата публикации
Просмотры
428
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