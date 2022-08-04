"Что-то символическое есть в этом": Зеленский сравнил возраст Путина с продолжительностью существования СССР

Российскому диктатору Владимиру Путину "нужно уже думать, что он будет говорить Богу", кроме того "ада", который он сделал за годы правления.

Также глава государства Владимир Зеленский сравнил диктаторский режим правления Путина с тем, который существовал в СССР и продержался не более 70 лет.

Об этом Зеленский сказал в ходе общения с представителями африканских СМИ.

"Сколько еще нужно войн президенту РФ, который не видит своей орбиты? Может достаточно? Да и возраст у него уже взрослый, может нужно уже думать, что он будет говорить Богу? Может об этих вещах надо думать? Что он оставляет после себя, кроме ада? Что будет с его народом? Мне кажется, есть вещи, о которых нужно трезво думать. Не по-диктаторски, а трезво", — отметил президент Украины.

Зеленский уверен, что украинцы никогда не простят России кровопролитную войну, которую развязал глава Кремля.

Мы никогда ему этого не простим, но он в свои 70 лет может остановить это кровопролитие. Всего один человек. Почему мир позволяет одному человеку это делать. 70 лет. Советский Союз сделал подобное со многими людьми. Но и он продержался 70 лет. символическое в этом есть", – сказал глава государства.

Напомним, Зеленский призвал страны Африки отказаться от встреч с чиновниками России.

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