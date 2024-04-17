"Что-то забелелось": Карпаты замело снегом посреди апреля (фото)

Погода в Карпатах 17 апреля ухудшилась: заснежило, горы замело снегом, подморозило.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный в Facebook.

Спасатели отметили, что по состоянию на 9:00 на горе Пип Иван – одной из самых высоких вершин в украинских Карпатах, высота которой составляет 2028,5 м, было облачно, шел небольшой снег. Ветер восточный со скоростью 6 м/с.

Снег в Карпатах посреди весны Фото: Черногорский горный поисково-спасательный

Температура воздуха в высокогорье Карпат была в районе -6 градусов.

Спасатели также показали фотографии заснеженных гор.

Также фото заснеженной Буковины опубликовал опубликованный председатель Селятинской ТГ Валерий Полянчук, сообщает издание Shotam.

Фото: Валерий Полянчук

"Слава Богу, за зеленую травку в половине апреля, но что-то заболело, а поговорка содержательна теперь. Волк зиму не съел", — написал Полянчук.

Фото: Валерий Полянчук

По словам синоптиков, из-за снегопадов 17-18 апреля в высокогоре Ивано-Франковской области сохраняется снеговинная опасность 3 уровня.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!", — говорится в сообщении.

Напомним, завтра, 18 апреля, в Украине будет холодно. Почти по всей стране пройдут дожди, а местами украинцев ожидают сильные порывы ветра и грозы, в Карпатах же снова ожидается мокрый снег.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.