"Что-то забелелось": Карпаты замело снегом посреди апреля (фото)

На Буковине – настоящая зима.
Погода в Карпатах 17 апреля ухудшилась: заснежило, горы замело снегом, подморозило.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный в Facebook.
Спасатели отметили, что по состоянию на 9:00 на горе Пип Иван – одной из самых высоких вершин в украинских Карпатах, высота которой составляет 2028,5 м, было облачно, шел небольшой снег. Ветер восточный со скоростью 6 м/с.
Температура воздуха в высокогорье Карпат была в районе -6 градусов.
Спасатели также показали фотографии заснеженных гор.
Также фото заснеженной Буковины опубликовал опубликованный председатель Селятинской ТГ Валерий Полянчук, сообщает издание Shotam.
"Слава Богу, за зеленую травку в половине апреля, но что-то заболело, а поговорка содержательна теперь. Волк зиму не съел", — написал Полянчук.
По словам синоптиков, из-за снегопадов 17-18 апреля в высокогоре Ивано-Франковской области сохраняется снеговинная опасность 3 уровня.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!", — говорится в сообщении.
Напомним, завтра, 18 апреля, в Украине будет холодно. Почти по всей стране пройдут дожди, а местами украинцев ожидают сильные порывы ветра и грозы, в Карпатах же снова ожидается мокрый снег.
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