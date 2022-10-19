Что-то задумали: оккупанты скрыто перемещают технику на Херсонщине

В Херсонской области российские оккупанты скрыто начали перемещать технику и личный состав.

Правда, это им не совсем удалось, поскольку в Генштабе ВСУ получили эти данные, о чем сообщили в ежедневной утренней сводке.

Также читайте Арестович рассказал о потерях российских мобилизованных в Херсонской области: селят огромными массами

"Оккупанты принимают меры по скрытому перемещению военной техники и личного состава. С этой целью, в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области, противник блокирует работу операторов мобильной связи и интернета", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские захватчики продолжают уничтожать украинское культурное наследие. На временно оккупированных территориях Украины они грабят музеи, сжигают украинскую литературу и учебники.

Напомним, что ранее ДРГ российских оккупантов пыталась обойти позиции ВСУ в Херсонской области. Диверстанты заметили украинские бойцы и открыли по ним огонь.

Также российские оккупанты усиливают фильтрационные меры на Хенрсонщине. Они начали эвакуировать так называемые "государственные" учреждения. из Херсона в Крым. В общем, вывозят имущество банков и пенсионного фонда.

Читайте также: