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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Что ТЦК не имеет права делать во время мобилизации: Лубинец назвал 5 запретов

Дмитрий Лубинец назвал, что запрещен работникам ТЦК во время мобилизации.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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ТЦК

ТЦК / © ТСН

Работникам ТЦК запрещено применять силу, силой затягивать людей в машины, задерживать или забирать вещи. В то же время на ВЛК обязаны учитывать состояние здоровья, справки и право на отсрочку.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что разрешено и запрещено работникам ТЦК и СП

По его словам, он реагирует на жалобы публично, чтобы люди четко знали, что разрешено работникам ТЦК, а что нет.

Представители ТЦК и СП имеют право:

  • проверять военно-учетные документы;

  • вручать повестки и производить оповещения;

  • направлять на прохождение ВЛК;

  • осуществлять другие предусмотренные законом меры.

В то же время им запрещено:

  • применять силу, угрожать или унижать достоинство человека;

  • незаконно задерживать или содержать граждан;

  • силой затягивать к автомобилям;

  • забирать телефоны, документы или личные вещи;

  • игнорировать состояние здоровья, медицинские документы или основания отсрочки.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что мобилизация должна происходить исключительно по закону и с уважением к человеческому достоинству.

«Да, защита Украины — это наша конституционная обязанность, но исполнение воинской обязанности не означает отказ от своих прав. Мобилизация должна происходить исключительно по закону Украины, без произвола, без унижения, с уважением к человеческому достоинству», — отметил Лубинец.

Омбудсман заверил, что и дальше будет реагировать на все случаи нарушения прав человека во время мобилизационных мероприятий.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, юристы разъяснили, имеют ли право работники ТЦК останавливать автомобили на дороге, как защитить свои права в случае задержания и какая судьба ждет транспортного средства, оставшегося без собственника.

Ранее адвокат Алексей Мендрух объяснил, какие нарушения и изменения в жизненных обстоятельствах военнообязанных приводят к автоматической отмене отсрочки от мобилизации в системе «Резерв+».

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