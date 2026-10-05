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- Украина
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Что ТЦК не имеет права делать во время мобилизации: Лубинец назвал 5 запретов
Дмитрий Лубинец назвал, что запрещен работникам ТЦК во время мобилизации.
Работникам ТЦК запрещено применять силу, силой затягивать людей в машины, задерживать или забирать вещи. В то же время на ВЛК обязаны учитывать состояние здоровья, справки и право на отсрочку.
Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Что разрешено и запрещено работникам ТЦК и СП
По его словам, он реагирует на жалобы публично, чтобы люди четко знали, что разрешено работникам ТЦК, а что нет.
Представители ТЦК и СП имеют право:
проверять военно-учетные документы;
вручать повестки и производить оповещения;
направлять на прохождение ВЛК;
осуществлять другие предусмотренные законом меры.
В то же время им запрещено:
применять силу, угрожать или унижать достоинство человека;
незаконно задерживать или содержать граждан;
силой затягивать к автомобилям;
забирать телефоны, документы или личные вещи;
игнорировать состояние здоровья, медицинские документы или основания отсрочки.
Дмитрий Лубинец подчеркнул, что мобилизация должна происходить исключительно по закону и с уважением к человеческому достоинству.
«Да, защита Украины — это наша конституционная обязанность, но исполнение воинской обязанности не означает отказ от своих прав. Мобилизация должна происходить исключительно по закону Украины, без произвола, без унижения, с уважением к человеческому достоинству», — отметил Лубинец.
Омбудсман заверил, что и дальше будет реагировать на все случаи нарушения прав человека во время мобилизационных мероприятий.
Мобилизация в Украине — последние новости
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