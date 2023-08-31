"Что ты хочешь, секса?": подробное видео, как разворачивался конфликт между патрульными и погибшим в Днепре

"Схемы" получили расширенное видео с нагрудных полицейских камер в Днепре, на котором видно, как развернулся конфликт между патрульными и мужчиной и женщиной из "Ягуаг".

Это видео общим хронометражем восемь с половиной минут. На нем видно, как хамовито вели себя мужчина и его спутница.

Стоит добавить, что на видео, опубликованном патрульной полицией, видно, что водитель легковушки предварительно Джумбери Силогава нарушил правила дорожного движения. Он с крайней левой полосы автомобиль повернул направо, на проспект Мазепы.

Как начинался конфликт

С первых секунд становится известно, что патрульные остановили машину, объяснили причину и попросили водительское водительское удостоверение. Женщина делает вид, что она, которая на момент остановки была за рулем (предварительно за рулем был мужчина) сделала вид, что не знала, что так нельзя было проезжать. Тогда патрульная предупреждает, что у нее не одно нарушение и в спокойной манере просит предоставить документы для проверки. В этот момент подходит мужчина, разговаривает с патрульными и просит женщину закрыть дверь машины.

Джумбери еще раз спрашивает причину остановки. Патрульная отходит, осматривает авто, тогда снова подходит к напарнику. Патрульная сказала, что будут разговаривать с водителем, а не пассажиром автомобиля. В настоящее время на видео видно, как женщина вытягивает руку с сигаретой через окно. Тогда в конфликт вмешивается женщина и что-то недовольно объясняет.

"По-вашему было по-человечески подрезать бус и проехать на красный", — спрашивает патрульная. Тогда мужчина спрашивает, где тот бус, который они подрезали. "А грамоту я тебе покажу", – говорит Джумбери. На что патрульная полицейская говорит, что может показать ему свои грамоты. Это явно не понравилось мужчине и он начинает нецензурно выражаться в адрес патрульной. Она просит мужчину изменить тон разговора.

Смотрите видео с бодикамер полицейских (видео 18+, присутствует ненормативная лексика):

Смертельная стрельба в Днепре: опубликовали расширенное видео с бодикамер полицейских

"А что ты хочешь от меня? Секса, я тебе не дам"

"Какого х*я ты меня остановила?" — агрессивно говорит Джумбери. — А что ты хочешь от меня? Секса, я тебе не дам. У меня есть женщина и двое детей".

Патрульная просит его, согласно статье 36, отойти на 20 метров. Патрульная объясняет, что к нему у них нет никаких претензий, потому что он — пассажир (на момент остановки авто — ред.).

"Пожалуйста, отойдите на 20 метров. Это законное полицейское требование. Если вы отказываетесь это выполнять, вы будете задержаны", — предупреждает его патрульная.

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Джумбери угрожает патрульной

В ответ мужчина начал угрожать патрульной своим адвокатом.

"Тебе будет п*зда. Ты поняла. Я вызову адвоката", — говорит хамовито Джумбери и, вероятно, он кого-то набирает и рассказывает о ситуации.

Тогда в конфликт снова вступает его спутница. Патрульная возмущена поведением мужчины.

"Он говорит, что мне п*зда. Это нормально? У меня все фиксируется на бодикамеру. В суде вы будете сами объяснять", — обращается она к женщине.

Джумбери просит показать ему видео, где его машина нарушила ПДД. В разговор вступает патрульный, отвечающий, что покажет, но не ему, а водителю – женщине.

Задержание водителя

Мужчина дальше отказывается общаться со стражами порядка и собирается ехать. Он говорит женщине: "Включай заднюю скорость. Поехали" и идет садиться в машину. Тогда патрульная призывает водителя остаться на месте. В этот момент патрульный открывает дверь машины и говорит, что водитель задержан. Женщина начинает кричать и заявляет, что она будто беременна.

Патрульная делает последнее предупреждение, чтобы женщина вышла из авто за неповиновение полицейским.

"Выйдите из машины, вы задержаны", — говорит патрульный. Женщина все равно отказывается выходить из авто. Происходит толкотня между полицейскими и водительницей.

Полицейский стреляет в мужчину

"На живот, законное требование полицейский", – объясняет патрульная. Женщина кричит, что ей больно и ногами толкается. Тогда в толкотню вступает мужчина, патрульный предупреждает его не подходить, но он отказывается. Женщина угрожает, что они вызовут полицейских.

На видео зафиксировано, как патрульная падает, слышны звуки, как во время потасовки, после этого слышны выстрелы.

Стрельба с полицейским в Днепре. ФОТО: сундуки

Напомним, полиция показала видео с бодикамер, как все происходило перед стрельбой в Днепре.

Сайт ТСН.ua собрал все, что известно о событии и участниках.

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