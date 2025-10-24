Что угрожает убийце украинки Ирины Заруцкой в США: новые детали дела

Ирина Заруцкая

В США Федеральный суд присяжных выдвинул Декарлосу Брауну — младшему обвинению в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Ему грозит смертная казнь.

Об этом пишет NBC News.

В окружном суде США Западного округа Северной Каролины 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего обвинили в насилии в отношении «железнодорожного перевозчика и системы общественного транспорта, повлекшего смерть».

В федеральном обвинительном заключении говорится, что присяжные признали, что Браун намеренно убил Ирину Заруцкую. Это обвинение позволяет применить к нему смертную казнь.

Адвокат, представляющая семью украинки, заявила, что они «удовлетворены обвинительным актом и надеются на скорое правосудие для Ирины».

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой

На станции скоростного трамвая в городе Шарлотт штата Северная Каролина 22 августа жестоко убили Ирину Заруцкую.

Подозреваемый, 34-летний Декарлос Браун, был арестован вскоре после того, как полиция прибыла на место происшествия. В полиции рассказали, что у беспризорного Брауна есть богатая криминальная история — его неоднократно арестовывали еще с 2011 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что требует смертной казни для нападающего.

В Сети появилось видео убийства, на котором видно, как девушка, зайдя в вагон метро, села впереди подозреваемого. Впоследствии мужчина достал нож и несколько раз ударил украинку.

В Соединенные Штаты Америки Ирина переехала вместе с матерью, сестрой, братом после начала полномасштабной войны — в августе 2022-го. Семья поселилась в городе Шарлотт в Северной Каролине.

Для огласки дела пользователи в соцсетях создали хештеги — #irynazarutska, #IrynaZarutskaSayHerName. А американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X сообщил, что выделит один миллион долларов на создание муралов с изображением убитой Заруцкой.