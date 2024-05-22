Что угрожает военнообязанным за несвоевременное обновление данных: юрист дал ответ

Юрист Антон Ревенко объяснил, что в случае неуплаты штрафа имущество уклонистов уйдет с аукциона.

Кроме штрафа от 17 тысяч гривен за несвоевременное обновление данных, военнообязанному придется оплатить и исполнительные сборы.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал юрист по военной теме и мобилизации Антон Ревенко.

"Если уклонист не уплатит штраф, то его имущество продадут прямо с аукциона... Осуществляется описание, у исполнителей есть доступ ко всем реестрам недвижимого имущества. И если должник является собственником определенного недвижимого имущества, например, квартиры, то налагается арест на это имущество, и лицо не может ничего с этим делать", – говорит юрист.

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он в частности предусматривает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам с 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные – номер мобильного телефона, фактический адрес проживания и email (при наличии).

В Минобороны объяснили, что сделать это можно тремя способами :

загрузить приложение "Резерв+" (доступно для IOS и Android);

в ЦНАПе;

в ТЦК и СП.

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