Что Украина может противопоставить "агрессивным ракетам" России: Зеленский ответил

Владимир Зеленский в ООН / © Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский ответил, что Украина может противопоставить в ответ на «агрессивные ракеты» диктаторов.

Об этом глава государства сказал во время дебатов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

«У нас нет таких длинных и агрессивных ракет, которые любят показывать диктаторы на парадах, но у нас есть дроны, которые могут лететь на 2-3 тысячи километров. У нас просто не было другого выбора, мы должны были защищать свою жизнь», — заявил он.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на важность морских дронов.

«Контроль на море раньше зависел от больших флотов. Сегодня мы благодаря морским дронам сумели добиться того, что Россия вынуждена была вывезти остатки своего флота в дальние порты. Россия просто не оставила нам другого выбора», — говорит президент.

В завершение Зеленский напомнил международному сообществу об эффективной операции «Паутина» по российским военным аэродромам, которую СБУ реализовала 1 июня. По его словам, операция «Паутина», когда дешевые дроны уничтожили десятки очень дорогих стратегических российских бомбардировщиков, стала настоящим примером того, что новые виды вооружений могут сделать со старыми видами поражения.

«Ничего бы не случилось, если бы Путин не начал полномасштабное вторжение, войну. Каждый год, когда эта война продолжается, оружие становится еще более смертельным, и только Россию можно обвинять в этом», — подытожил глава государства.

