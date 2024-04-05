Что украинцы считают большей угрозой, чем война – опрос

51% украинцев видят угрозу в коррупции в органах государственной власти, тогда как 46% — в военной агрессии России.

Украинцы считают коррупцию большей угрозой развитию государства, чем российская агрессия. В частности, 51% украинцев видят угрозу в коррупции в органах государственной власти, тогда как 46% – в военной агрессии России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в феврале 2024 года.

Также 11% опрошенных считают, что угрозу развитию государства представляет экономический кризис и его последствия, такие как инфляция, повышение цен и ухудшение уровня жизни.

На четвертой позиции в списке угроз для развития страны украинцы видят недостаточность квалифицированных менеджеров в правительстве и государственных учреждениях (10%), а на пятой – безответственность власти (4%).

Наибольшие угрозы для развития Украины / Опрос "Рейтинга"

Напомним, детективы НАБУ сообщили о подозрении семи участникам организованной группы, причастной к завладению 94,8 млн грн средств "Укрзалізниці" при закупке трансформаторов.

Ранее ТСН.ua из собственных источников стало известно, что руководителем организованной группы был бывший советник Офиса президента и чиновник СБУ Артем Шило. ТСН.ua собрал все, что известно о фигуранте и скандальной истории.

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