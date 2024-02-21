Что украинцы считают победой над Россией: результаты соцопроса

Опрос показал, что для украинцев является победой в войне с РФ. Мнения граждан разделились.

85% опрошенных украинцев верят в победу нашего государства в войне с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова.

Так, в победу верят 78% жителей Востока страны и 88,5% жителей Западного региона). Не верят – 8,5% (от 5,5% на Западе до 13% на Востоке страны).

Что такое победа

Относительно того, что можно считать победой, относительное большинство (38%) тех, кто верит в победу отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 27% будут считать победой уничтожение армии РФ и содействие восстанию/распаду внутри России.

13% считают победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Еще 7% будут называть победой изгнания захватчиков со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.

4% — прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, захваченных в результате полномасштабного вторжения (после 24 февраля 2022 года).

Когда наступит победа

20% опрошенных полагают, что победа состоится до конца этого года.

Заметим, что в феврале-марте 2023г. 50% считали, что победа наступит к концу 2023г.

40% опрошенных считают, что победа наступит через 1-2 года (в феврале-марте 2023 г. — 26%).

опрошенных считают, что победа наступит (в феврале-марте 2023 г. — 26%). От 3 до 5 лет – соответственно 14% .

– соответственно . Более 5 лет — соответственно 3% .

— соответственно . Победа состоится "вряд ли при моей жизни" — соответственно 1%.

Больше стало также тех, кто не знает, когда именно можно ожидать победу (22%).

Ранее украинцы назвали наиболее реалистичный вариант, как должна окончиться война.

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