Что Украине нужно для победы и возможны ли переговоры с Россией: генерал Павлюк дал исчерпывающий ответ

Для того чтобы Украине победить в войне, нам нужно иметь сильные, подготовленные и обученные резервы.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Чтобы победить в этой войне, нам нужно иметь сильные резервы, подготовленные резервы, обученные резервы. Только побеждает тот, кто сумел сохранить свои войска и сумел правильно их использовать в удобное для этого время. И мы сейчас делаем все, чтобы максимально сохранить своих ребят, свои воинские части, потому что у России есть неограниченный ресурс человеческий... Сейчас работа нацелена: максимально вывести воинские части, которые потеряли свой потенциал, восстановить их и иметь ударную группировку, которая сможет выполнить задачу, которая стоит перед нами на будущее. задача – освободить нашу землю от оккупанта", — подчеркнул Александр Павлюк.

Он также добавил, что если бы не хотелось разным странам посадить Украину за стол переговоров с РФ, однако у нас одна задача – освободить от оккупантов территорию.

"Все остальное — это просто откладывание войны на несколько лет", — подчеркнул Павлюк.

Напомним, что Зеленский после покушения РФ появился на публике и прокомментировал ракетный удар по Одессе.

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