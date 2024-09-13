Что Украине сейчас нужно больше всего для эффективного противодействия россиянам: Зеленский дал четкий ответ

Patriot, NASAMS, IRIS-T или другие системы – все работают и желательно, чтобы они работали с ракетами. Ракет постоянно недостаточно, отметил Вололдимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине сейчас нужно больше всего для эффективного противодействия россиянам.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в беседе с журналистом Фаридом Закарией во время XX ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

"Я не думаю, что очень все изменилось на войне. И, к сожалению, мы не смогли преодолеть этот дефицит, который зависит от импорта, от помощи наших партнеров. Это касается артиллерии 155-го калибра. Да, мы начали производить, но для полномасштабной войны этого мало. Вы видите, что даже объемов производства всей Европы недостаточно, чтобы закрыть эту дыру для такой большой сухопутной войны. Поэтому 155-й калибр. Сейчас мы видим сложности с дронами, FPV и т.д., которые в какой-то момент были параллельно, были для нас большим подспорьем, когда был дефицит с артиллерией. Мы можем также говорить про 122-й, 152-й калибр…", – отметил он.

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Президент также обратил внимание на противовоздушную оборону.

"Здесь сказали, что у нас четыре Patriot. Да, я не могу говорить сколько, но я бы так сказал, что их недостаточно, но реальность более позитивна, чем официальная информация. И здесь, слава Богу, спасибо и нашим командам, и нашим партнерам. Patriot, NASAMS, IRIS-T или другие наши системы, они все работают и желательно, чтобы они работали с ракетами. Ракет постоянно недостаточно", — подчеркнул он.

Зеленский также рассказал, как украинским воинам ПВО приходится экономить.

"Знаете, такой пример, как работают наши ПВОшники, наши специалисты, которые большие молодцы. Желательно две ракеты на цель – а они, знаете, как украинцы – лучше одну. Может, не придется, но это факт. В этой юморе и трагедия, потому что у них просто недостаточно этих ракет. Вот вам и вся экономия, и на это нужно обращать внимание", – сказал президент.

Глава государства также отметил, что ATACMS в том виде, который есть сегодня, Украине ни к чему, и объяснил причину.

"Для чего ATACMS? ATACMS в том виде, который есть у нас сегодня, ни к чему, если ты не можешь их использовать по их (российским – ред.) военным базам, или по их площадкам, где есть вертолеты, или по их военным аэродромах, где есть самолеты – ни к чему. Если у ATACMS большое ограничение по применению ракет, потому что их мало, к сожалению, это не работает. И это факт", – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что россияне начали контрнаступательные действия в Курской области, и сказал, что все идет по украинскому плану.

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