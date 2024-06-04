Что в Украине выгоднее сейчас – продавать или покупать валюту: эсперты объяснили

В мае был тренд на покупку украинцами валютных наличных. Спрос на нее вырос более чем на четыре процента.

В Украине в мае спрос среди украинцев на покупку валюты вырос более чем на четыре процента. В то же время продажи упали более чем на пять процентов.

Об этом пишет ТСН.ua со ссылкой на финансового аналитика Андрея Шевчишина.

"В мае банки снизили доходность по краткосрочным депозитам в среднем до 12-12,5% процентов, максимальная доходность — 14%. Если в дальнейшем доллар подешевеет до 40,7 грн, остаемся с депозитами в гривне. Если нет, то через два месяца, возможно, наличный доллар будет более выгодным при условии его инвестирования в валютные сертификаты с доходом до 3,5% годовых", — объяснил финансовый аналитик.

По его словам, в мае был тренд на покупку украинцами валютных наличных. Спрос на нее вырос более чем на четыре процента.

"А продажи упали больше, чем на 5%. За май будет 5-месячный максимум, больше было только в декабре 2023 года — это более миллиарда долларов разницы между покупкой и продажей. Потенциал девальвации гривны остается, поэтому покупка валюты в любом случае не будет убыточным", — подчеркнул эксперт.

В то же время другой эксперт Александр Охрименко говорит, что покупать сейчас валюту — нецелесообразно, поскольку продается она по высокому курсу. По его мнению, лучше потратить средства на запланированные крупные приобретения, например транспортные средства, электронику, бытовую технику и т.д.

"Покупайте все нужное, что поступает по импорту, потому что вскоре оно будет гораздо дороже, а приобретение долларов подождет", – советует Охрименко.

Напомним, что доллар потерял в цене 5 коп. Евро-9 коп. Польский злотый снизился на 6 коп.

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