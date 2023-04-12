"Что вы делаете, это же человек!": во Франковске жестоко задержали мужчину из-за повестки (видео)

В полиции пока инцидент не комментируют, хотя признают, что их работники тоже были на месте происшествия.

В Сети появилось видео, как в Ивано-Франковске мужчина лежит на асфальте вниз лицом, а возле него стоят два человека в военной форме.

За кадром слышен голос женщины, которая обращается к военным: "Что вы делаете? Это же человек. Это так должно быть? Вы его тянули".

Люди в военной форме ответили, что женщина не имеет права снимать видео, и на этом запись обрывается.

"Мы установили, что это видео свежее. Предварительно – инцидент произошел из-за вручения повестки. Подробности инцидента выясняются", – рассказали ТСН.ua источники в полиции Ивано-Франковска.

Известно, что на месте происшествия были представители ГУ НП в Ивано-Франковской области, однако они инцидент не комментируют.

Отметим, что форма на задерживающих прохожего мужчинах похожа на ту, которую носят работники ТЦК.