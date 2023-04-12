"Что вы делаете, это же человек!": во Франковске жестоко задержали мужчину из-за повестки (видео)

В полиции пока инцидент не комментируют, хотя признают, что их работники тоже были на месте происшествия.
В Сети появилось видео, как в Ивано-Франковске мужчина лежит на асфальте вниз лицом, а возле него стоят два человека в военной форме.
За кадром слышен голос женщины, которая обращается к военным: "Что вы делаете? Это же человек. Это так должно быть? Вы его тянули".
Люди в военной форме ответили, что женщина не имеет права снимать видео, и на этом запись обрывается.
"Мы установили, что это видео свежее. Предварительно – инцидент произошел из-за вручения повестки. Подробности инцидента выясняются", – рассказали ТСН.ua источники в полиции Ивано-Франковска.
Известно, что на месте происшествия были представители ГУ НП в Ивано-Франковской области, однако они инцидент не комментируют.
Отметим, что форма на задерживающих прохожего мужчинах похожа на ту, которую носят работники ТЦК.
Скандалы при вручении повесток
Недавно в Ивано-Франковске уже зафиксировали на видео подобный случай. На опубликованных кадрах видно, как полиция задержала мужчину, отказавшегося идти в военкомат.
Ранее по Сети разлетелось видео, где сотрудники военкомата передвигались в Одессе на автомобиле скорой помощи и раздавали повестки. Также общественность возмутила другой случай из Одессы – жестокое задержание мужчины во время вручения повестки. Из-за этого инцидента была назначена служебная проверка.
Аналогичный случай произошел в Днепре. В Сеть попало видео, на котором трое мужчин в военной форме гонятся за гражданским в Днепре. Один из военных в руке держит какие-то бумаги.
А во Львовской области ТЦК прислал повестку мужчине без кистей и с протезами на ногах.
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