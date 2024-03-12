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Что выдадут, а что нужно взять самому: в ТЦК опубликовали список необходимых вещей для мобилизованных

Что выдадут, а что нужно взять самому: в ТЦК опубликовали список необходимых вещей для мобилизованных

Мобилизация в Украине: что нужно купить мобилизованному / Фото: ТСН.ua

Если вы уже прошли медкомиссию и вам сообщили о дате отправления в армию, то следует начать собирать необходимые вещи.

Хотя мобилизованные обеспечиваются всеми необходимыми вещами и продовольствием, все же следует подготовиться и самостоятельно взять некоторые вещи, которые понадобятся во время учений и на фронте.

Какими вещами обеспечивает военное государство, а о чем следует позаботиться самостоятельно – перечень опубликовал в Facebook Ровенский областной ТЦК и СП.

Что выдают

Средства индивидуальной защиты

  • шлем (плюс три чехла);
  • бронежилет;
  • баллистические очки.

Они выдаются раз на два года.

Обувь

  • берцы летние или демисезонные;
  • берцы зимние;
  • тапочки;
  • бахилы и резиновые сапоги.

По одной паре на два года.

Обмундирование

  • костюм (китель и штаны), два комплекта на два года.

Также раз в год выдают дополнительные штаны.

  • флиска – одна в два года;
  • зимние куртка и брюки – по одному виду на два года.
  • рубашка боевая – две в два года;
  • рубашка поло – две в два года;
  • варежки демисезонные и зимние – по паре в год;
  • бафы (в армии это называется шарф-труба) летний и зимний.

Головные уборы

  • шапка обычная и зимняя;
  • фуражка;
  • панама.

Снаряжение

  • каримат;
  • спальный мешок;
  • тактические перчатки;
  • ремень;
  • транспортная сумка.

Белье

  • футболки;
  • носки зимние и летние;
  • трусы;
  • по два комплекта термобелья – демисезонное и зимнее.

"Если что-то из этого теряется из-за боевых действий, то вам предстоит выдать новое. Но есть важный момент: о потере или уничтожении имущества сразу сообщите командиру, чтобы это можно было подать на списание. Новую форму выдадут только после этого", – говорится в сообщении. ТЦК.

Что не будут выдавать, но стоит это иметь

Документы

  • паспорт;
  • водительское удостоверение (если есть);
  • дубликат индивидуального налогового номера;
  • военные документы.

Важно все это держать в специальном водонепроницаемом пакете.

Личная гигиена

  • зубная паста, щетка, шампунь, мыло, туалетная бумага;
  • станок для бритья или электробритва;
  • полотенце;
  • маникюрные ножницы;
  • солнцезащитный крем (на пляж вы вряд ли попадете, но под солнцем придется бывать часто, так что ожоги вполне возможны);
  • стиральный порошок или капсулы для стирки;
  • влажные салфетки.

"Но обычно людей в учебных центрах много, а стиральных машин – нет. Поэтому придется стирать и руками. А уж в самой части, особенно если служба будет проходить непосредственно на линии столкновения, или рядом с ней, рассчитывать на стиральную машину вообще не стоит", – объяснили в ТЦК.

Электроприборы

  • повербанк;
  • удлинитель или тройник;
  • фонарик.

Обувь

  • кроссовки/трекинговые ботинки;
  • резиновые тапочки;
  • демисезонные берцы;
  • дополнительные стельки.

Обувь называют одним из важнейших аспектов.

"В обуви вы будете проводить большую часть суток при совершенно разных погодных условиях. Поэтому она должна быть идеальной по размеру, и желательно не новой, а уже разношенной. Да, обувь в армии выдается. Но могут быть вопросы с наличием необходимых размеров. К тому же рано или поздно оно сильно запачкается или промокнет. И нужно будет что-то на замену. Так что лучше иметь что-то дополнительно", — советуют в военкомате.

Одежда (по возможности)

  • комплект формы (брюки и китель);
  • футболки, белье, носки;
  • флиска;
  • тактические перчатки;
  • комплект гражданской одежды.

"Форму выдают. Но опять же – выдать могут не сразу. К тому же часть вещей может достаточно быстро изнашиваться из-за нагрузки", – отмечают военные.

Разное

  • рюкзак или баул
  • небьющаяся посуда;
  • иглы, нити;
  • веревки , чтобы сушить одежду после стирки;
  • мультитул;
  • карабины;
  • спички/зажигалки;
  • суперклей;

Аптечка

  • термометр;
  • обезболивающие и жаропонижающие средства;
  • препараты при желудочных расстройствах;
  • бинт, вата, антисептические препараты;
  • лейкопластыри, эластичный бинт.

"Нагрузка на организм существенно возрастает. Поэтому без ушибов, боли в спине и суставах вряд ли удастся пройти этот путь. Кроме того, если люди начинают болеть, то еще на этапе учебных центров. В общем, необходимая помощь должна оказываться в медпункте. Но в разных учебных центрах ситуация с медицинским обеспечением разная. Где-то с этим лучше, где-то хуже. Поэтому стоит собрать личную аптечку дома", – советуют в ТЦК.

Ранее в ТЦК назвали главные мифы о мобилизации.

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