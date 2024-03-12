Что выдадут, а что нужно взять самому: в ТЦК опубликовали список необходимых вещей для мобилизованных

Если вы уже прошли медкомиссию и вам сообщили о дате отправления в армию, то следует начать собирать необходимые вещи.

Хотя мобилизованные обеспечиваются всеми необходимыми вещами и продовольствием, все же следует подготовиться и самостоятельно взять некоторые вещи, которые понадобятся во время учений и на фронте.

Какими вещами обеспечивает военное государство, а о чем следует позаботиться самостоятельно – перечень опубликовал в Facebook Ровенский областной ТЦК и СП.

Что выдают

Средства индивидуальной защиты

шлем (плюс три чехла);

бронежилет;

баллистические очки.

Они выдаются раз на два года.

Обувь

берцы летние или демисезонные;

берцы зимние;

тапочки;

бахилы и резиновые сапоги.

По одной паре на два года.

Обмундирование

костюм (китель и штаны), два комплекта на два года.

Также раз в год выдают дополнительные штаны.

флиска – одна в два года;

зимние куртка и брюки – по одному виду на два года.

рубашка боевая – две в два года;

рубашка поло – две в два года;

варежки демисезонные и зимние – по паре в год;

бафы (в армии это называется шарф-труба) летний и зимний.

Головные уборы

шапка обычная и зимняя;

фуражка;

панама.

Снаряжение

каримат;

спальный мешок;

тактические перчатки;

ремень;

транспортная сумка.

Белье

футболки;

носки зимние и летние;

трусы;

по два комплекта термобелья – демисезонное и зимнее.

"Если что-то из этого теряется из-за боевых действий, то вам предстоит выдать новое. Но есть важный момент: о потере или уничтожении имущества сразу сообщите командиру, чтобы это можно было подать на списание. Новую форму выдадут только после этого", – говорится в сообщении. ТЦК.

Что не будут выдавать, но стоит это иметь

Документы

паспорт;

водительское удостоверение (если есть);

дубликат индивидуального налогового номера;

военные документы.

Важно все это держать в специальном водонепроницаемом пакете.

Личная гигиена

зубная паста, щетка, шампунь, мыло, туалетная бумага;

станок для бритья или электробритва;

полотенце;

маникюрные ножницы;

солнцезащитный крем (на пляж вы вряд ли попадете, но под солнцем придется бывать часто, так что ожоги вполне возможны);

стиральный порошок или капсулы для стирки;

влажные салфетки.

"Но обычно людей в учебных центрах много, а стиральных машин – нет. Поэтому придется стирать и руками. А уж в самой части, особенно если служба будет проходить непосредственно на линии столкновения, или рядом с ней, рассчитывать на стиральную машину вообще не стоит", – объяснили в ТЦК.

Электроприборы

повербанк;

удлинитель или тройник;

фонарик.

Обувь

кроссовки/трекинговые ботинки;

резиновые тапочки;

демисезонные берцы;

дополнительные стельки.

Обувь называют одним из важнейших аспектов.

"В обуви вы будете проводить большую часть суток при совершенно разных погодных условиях. Поэтому она должна быть идеальной по размеру, и желательно не новой, а уже разношенной. Да, обувь в армии выдается. Но могут быть вопросы с наличием необходимых размеров. К тому же рано или поздно оно сильно запачкается или промокнет. И нужно будет что-то на замену. Так что лучше иметь что-то дополнительно", — советуют в военкомате.

Одежда (по возможности)

комплект формы (брюки и китель);

футболки, белье, носки;

флиска;

тактические перчатки;

комплект гражданской одежды.

"Форму выдают. Но опять же – выдать могут не сразу. К тому же часть вещей может достаточно быстро изнашиваться из-за нагрузки", – отмечают военные.

Разное

рюкзак или баул

небьющаяся посуда;

иглы, нити;

веревки , чтобы сушить одежду после стирки;

мультитул;

карабины;

спички/зажигалки;

суперклей;

Аптечка

термометр;

обезболивающие и жаропонижающие средства;

препараты при желудочных расстройствах;

бинт, вата, антисептические препараты;

лейкопластыри, эластичный бинт.

"Нагрузка на организм существенно возрастает. Поэтому без ушибов, боли в спине и суставах вряд ли удастся пройти этот путь. Кроме того, если люди начинают болеть, то еще на этапе учебных центров. В общем, необходимая помощь должна оказываться в медпункте. Но в разных учебных центрах ситуация с медицинским обеспечением разная. Где-то с этим лучше, где-то хуже. Поэтому стоит собрать личную аптечку дома", – советуют в ТЦК.

Ранее в ТЦК назвали главные мифы о мобилизации.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.