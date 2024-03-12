Что выдадут, а что нужно взять самому: в ТЦК опубликовали список необходимых вещей для мобилизованных

Если вы уже прошли медкомиссию и вам сообщили о дате отправления в армию, то следует начать собирать необходимые вещи.
Хотя мобилизованные обеспечиваются всеми необходимыми вещами и продовольствием, все же следует подготовиться и самостоятельно взять некоторые вещи, которые понадобятся во время учений и на фронте.
Какими вещами обеспечивает военное государство, а о чем следует позаботиться самостоятельно – перечень опубликовал в Facebook Ровенский областной ТЦК и СП.
Что выдают
Средства индивидуальной защиты
- шлем (плюс три чехла);
- бронежилет;
- баллистические очки.
Они выдаются раз на два года.
Обувь
- берцы летние или демисезонные;
- берцы зимние;
- тапочки;
- бахилы и резиновые сапоги.
По одной паре на два года.
Обмундирование
- костюм (китель и штаны), два комплекта на два года.
Также раз в год выдают дополнительные штаны.
- флиска – одна в два года;
- зимние куртка и брюки – по одному виду на два года.
- рубашка боевая – две в два года;
- рубашка поло – две в два года;
- варежки демисезонные и зимние – по паре в год;
- бафы (в армии это называется шарф-труба) летний и зимний.
Головные уборы
- шапка обычная и зимняя;
- фуражка;
- панама.
Снаряжение
- каримат;
- спальный мешок;
- тактические перчатки;
- ремень;
- транспортная сумка.
Белье
- футболки;
- носки зимние и летние;
- трусы;
- по два комплекта термобелья – демисезонное и зимнее.
"Если что-то из этого теряется из-за боевых действий, то вам предстоит выдать новое. Но есть важный момент: о потере или уничтожении имущества сразу сообщите командиру, чтобы это можно было подать на списание. Новую форму выдадут только после этого", – говорится в сообщении. ТЦК.
Что не будут выдавать, но стоит это иметь
Документы
- паспорт;
- водительское удостоверение (если есть);
- дубликат индивидуального налогового номера;
- военные документы.
Важно все это держать в специальном водонепроницаемом пакете.
Личная гигиена
- зубная паста, щетка, шампунь, мыло, туалетная бумага;
- станок для бритья или электробритва;
- полотенце;
- маникюрные ножницы;
- солнцезащитный крем (на пляж вы вряд ли попадете, но под солнцем придется бывать часто, так что ожоги вполне возможны);
- стиральный порошок или капсулы для стирки;
- влажные салфетки.
"Но обычно людей в учебных центрах много, а стиральных машин – нет. Поэтому придется стирать и руками. А уж в самой части, особенно если служба будет проходить непосредственно на линии столкновения, или рядом с ней, рассчитывать на стиральную машину вообще не стоит", – объяснили в ТЦК.
Электроприборы
- повербанк;
- удлинитель или тройник;
- фонарик.
Обувь
- кроссовки/трекинговые ботинки;
- резиновые тапочки;
- демисезонные берцы;
- дополнительные стельки.
Обувь называют одним из важнейших аспектов.
"В обуви вы будете проводить большую часть суток при совершенно разных погодных условиях. Поэтому она должна быть идеальной по размеру, и желательно не новой, а уже разношенной. Да, обувь в армии выдается. Но могут быть вопросы с наличием необходимых размеров. К тому же рано или поздно оно сильно запачкается или промокнет. И нужно будет что-то на замену. Так что лучше иметь что-то дополнительно", — советуют в военкомате.
Одежда (по возможности)
- комплект формы (брюки и китель);
- футболки, белье, носки;
- флиска;
- тактические перчатки;
- комплект гражданской одежды.
"Форму выдают. Но опять же – выдать могут не сразу. К тому же часть вещей может достаточно быстро изнашиваться из-за нагрузки", – отмечают военные.
Разное
- рюкзак или баул
- небьющаяся посуда;
- иглы, нити;
- веревки , чтобы сушить одежду после стирки;
- мультитул;
- карабины;
- спички/зажигалки;
- суперклей;
Аптечка
- термометр;
- обезболивающие и жаропонижающие средства;
- препараты при желудочных расстройствах;
- бинт, вата, антисептические препараты;
- лейкопластыри, эластичный бинт.
"Нагрузка на организм существенно возрастает. Поэтому без ушибов, боли в спине и суставах вряд ли удастся пройти этот путь. Кроме того, если люди начинают болеть, то еще на этапе учебных центров. В общем, необходимая помощь должна оказываться в медпункте. Но в разных учебных центрах ситуация с медицинским обеспечением разная. Где-то с этим лучше, где-то хуже. Поэтому стоит собрать личную аптечку дома", – советуют в ТЦК.
Ранее в ТЦК назвали главные мифы о мобилизации.
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