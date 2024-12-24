Что является военно-учетным документом: в ТЦК напомнили мужчинам об обязанности

В ТЦК напомнили, что при проведении мобилизации мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию.
В ТЦК напомнили, что военно-учетный документ для военнообязанных, который мужчины обязаны носить с собой во время военного положения.
Об этом говорится в пресс-службе Львовского ОТЦК.
К таким документам относятся:
- удостоверение о приписке к призывному участку – для призывников;
- военный билет или временное удостоверение военнообязанного – для военнообязанных;
- военный билет – для резервистов.
В ТЦК напомнили, что во время проведения мобилизации мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК, полицейского или представителя Госпогранслужбы в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через границу Украины.
Проверку военно-учетных документов представители ТЦК или полицейские могут осуществлять с помощью технических приборов, средств и специализированного программного обеспечения с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.
Ранее мы писали, в каком случае повестка без подписи начальника ТЦК считается действующей.
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