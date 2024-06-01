"Что за ху**я? У меня семья, а я куда-то уехал": пленный оккупант рассказал 3-й штурмовой, как попал на войну

Бойцы Третьей штурмовой бригады пообщались с попавшим в плен оккупантом. По его словам, россиянин вовсе не собирался идти на войну, а на фронте успел пробыть целых два дня.

Об этом говорится в кадрах, обнародованных Третьей штурмовой бригадой.

"Это штурмовые будни в Тернах из GoPro-камеры бойца Сафари. Контрит вражеские окопы взвод "Фрост" 3-й роты 2-го штурмового бата", — говорится в сообщении.

Бійці Третьої штурмової взяли коментар в чергового окупанта, який потрапив у полон

Вместо свободы – на украинский фронт

Как отмечается, украинские бойцы вплотную приблизились к блиндажам с оккупантами и начали бой на выбивание врага. После зачистки они взяли комментарий у пленного солдата вражеской армии, сидевшего в РФ в тюрьме. Он возмущен тем, что его просто заставили поехать на войну.

"Я два дня здесь. А призвали как? Ты, ты и ты – уехали. И все. Куда? На войну. Как на войну?", – заметил он.

Контракт, говорит он, подписать заставили. По словам оккупанта, он судим.

"Приезжают и просто забирают оттуда (из тюрьмы – ред. ). Кто освобождается – тому повестку. Что это за х**ня? У меня семья, а я куда-то уехал", – возмущен солдат армии РФ.

Ранее Третья отдельная штурмовая бригада взяла в плен заместителя командира взвода, старшего сержанта 752 полка России Ивана Семенова и его сослуживца. Во время разговора кафир сказал, что не знает, за что воюют россияне.

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