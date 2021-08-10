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"Что за люди, это просто ужас": депутат из Прикарпатья похвастался убитыми утками

"Что за люди, это просто ужас": депутат из Прикарпатья похвастался убитыми утками

Мужчина показал результаты охоты, распространив фото с убитыми птицами.

Депутат Ивано-Франковского городского совета Стефан Магас похвастался в Сети, как умеет с ружья отстреливать уток.

Фото он показал на своей странице в Facebook.

На кадрах Магас стоит с оружием и несколькими утками в руках. Он признался, что это его первые в жизни "трофеи".

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"Моя первая утка, вот она. Вот мой первый трофей", — написал депутат.

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Фото: Стефан Магас\Facebook

В Сети пользователи возмутились поступком Магаса:

  • Что за люди, это просто ужас
  • Депутатам есть нечего... По 10 уток каждый будет выстреливать, так скоро таких уток в дикой природе не останется. Утка — не муравей какой-то, которых миллионы
  • Не, ну мужик. А что, утка же защититься не может, а зарплаты на еду не хватает. Как оно вообще убивать беззащитных животных? Украина, наверное, полна биоразнообразия?
  • У меня сердце разрывается от увиденного
  • А вот это плохо

7 августа на Ивано-Франковщине начался сезон охоты на пернатую дичь.

Напомним, на Буковине 63-летний охотник случайно застрелил человека.

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