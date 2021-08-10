"Что за люди, это просто ужас": депутат из Прикарпатья похвастался убитыми утками

Мужчина показал результаты охоты, распространив фото с убитыми птицами.
Депутат Ивано-Франковского городского совета Стефан Магас похвастался в Сети, как умеет с ружья отстреливать уток.
Фото он показал на своей странице в Facebook.
На кадрах Магас стоит с оружием и несколькими утками в руках. Он признался, что это его первые в жизни "трофеи".
"Моя первая утка, вот она. Вот мой первый трофей", — написал депутат.
Фото: Стефан Магас\Facebook
В Сети пользователи возмутились поступком Магаса:
- Что за люди, это просто ужас
- Депутатам есть нечего... По 10 уток каждый будет выстреливать, так скоро таких уток в дикой природе не останется. Утка — не муравей какой-то, которых миллионы
- Не, ну мужик. А что, утка же защититься не может, а зарплаты на еду не хватает. Как оно вообще убивать беззащитных животных? Украина, наверное, полна биоразнообразия?
- У меня сердце разрывается от увиденного
- А вот это плохо
7 августа на Ивано-Франковщине начался сезон охоты на пернатую дичь.
Напомним, на Буковине 63-летний охотник случайно застрелил человека.