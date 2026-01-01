Что задумали оккупанты на Харьковщине: спикер ВСУ раскрыл планы россиян

Война на Харьковщине / © ТСН.ua

В Харьковской области подразделения российской оккупационной армии проводят перегруппировку и планируют в январе предпринимать попытки обойти Волчанск и пройти к Лиману.

Об этом сообщил спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне не проводят сейчас активных боевых действий и занимаются перегруппировкой.

«Они больше сосредоточены именно на прощупывании нашей линии обороны вдоль всей нашей зоны ответственности и на перегруппировке своих войск», — рассказал Трегубов.

В частности, в Двуречном Харьковской области за последние сутки не было активных штурмов.

«Это означает лишь то, что россияне просто готовятся к их возобновлению в ближайшие дни», — отметил спикер.

Трегубов отметил важность того, чтобы не позволить врагу перейти реку Оскол, когда она промерзла.

Он также отметил, что сейчас фиксируется переброска вражеских войск на Купянское направление с менее активных направлений, а также с территории России.

«Уже очевидно, что у них есть цели на январь. Обойти тот самый Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, пройти до Лимана и провести инфильтрацию в тот самый Лиман», — отметил спикер.

По его словам, враг пытался осуществить эти намерения еще осенью, но это ему не удалось. Трегубов выразил убеждение, что так будет и на этот раз.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин утверждал, что оккупанты полностью захватили Купянск и Волчанск на Харьковщине.

Украинские военные показали, как сегодня выглядит Купянск: армия РФ превратила город в руины и сплошное опустошение.