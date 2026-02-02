Что задумали россияне на Сумском направлении: детали от пограничников

Армия РФ. / © Associated Press

Реклама

Войска РФ продолжают попытки штурмов в Сумской области. В то же время, россияне масштабных атак для захвата территории Украины не осуществляют.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«Враг не отказывается от попыток осуществлять меры по продвижению вглубь территории нашей страны. Каких-либо активных действий в местах пребывания ГПСУ в Сумской области враг несколько дней не проводит», — подчеркнул он.

Реклама

По его словам, оккупанты не пытаются масштабно продвинуться на Сумщине. В то же время противник «прощупывает» на разных участках ситуацию для того, чтобы в дальнейшем большими группами зайти на территорию страны.

«На каждом участке, даже там, где враг не проявляет какой-либо активности, он отмечает огромные потери. Их (русских солдат — Ред.) используют исключительно как „мясо“, продолжают гнать вперед с надеждой, что „мясными штурмами“ им удастся захватить позиции и дальше продвигаться вглубь территории нашего государства», — пояснил Демченко.

Напомним, ранее Демченко сообщал о том, что россияне лезут через границу в Харьковской области. По его словам, наиболее горячо сейчас в направлении населенных пунктов Дегтярное, Нестерное, Круглое.

В то же время, аналитический проект DeepState сообщил, что армия РФ продвинулась возле Доброполья и Приморского. Ситуация на этих участках остается динамической, а данные могут изменяться в зависимости от боевых действий.

Реклама