Что заставит украинок вернуться домой из-за границы: демографиня назвала главный фактор

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Элла Либанова / © andrewrostov.livejournal.com

Реклама

Высококвалифицированные украинские специалисты за границей не всегда могут реализовать свои навыки. Поэтому возможность снова работать по специальности станет весомым стимулом для их возвращения домой.

Такое мнение высказала директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова в интервью The Ukrainians Media.

Реклама

Утрата статуса как стимул для возврата

Ученая обратила внимание на интересный жизненный парадокс, с которым сталкиваются наши соотечественницы после переезда в другие государства. За границей украинка может чувствовать себя в абсолютной безопасности и зарабатывать гораздо больше денег, чем на родине, но в то же время неизбежно терять свой профессиональный статус. Для примера эксперт привела ситуацию с медиками, которым за границей приходится соглашаться на значительно более низкие должности.

Реклама

«Врач в Украине, хирург. Кем она будет работать в Европе? Медицинской сестрой, а в большинстве случаев еще без диплома, то есть сиделкой. Это ее устроит? Не уверена», — объяснила суть проблемы.

По ее словам, именно такая болезненная потеря профессионального статуса может стать одним из главных факторов, которые подтолкнут весомую часть украинок вернуться домой. Директор института надеется, что прежде всего будут возвращаться наиболее квалифицированные кадры, поскольку именно они понесли наибольшие карьерные потери в эмиграции.

Почему другие женщины останутся в эмиграции

В то же время, для женщин, которые за рубежом продолжают работать по своей привычной профессии в сфере услуг, ситуация выглядит совсем иначе. Убедить их вернуться в Украину после завершения боевых действий будет очень сложно, ведь они быстро адаптируются к новым экономическим условиям и ничего не теряют в плане карьеры.

Представительницы таких профессий, как парикмахерши или мастерицы маникюра, работают на аналогичных должностях и сохраняют ровно тот же социальный статус, который имели дома. Разница состоит лишь в том, что за свою работу на европейском рынке они получают значительно более высокое финансовое вознаграждение.

Реклама

Реалистические прогнозы и образовательный феномен

Оценивая всеобщую перспективу возвращения украинских беженок, Либанова призналась, что ее ожидания существенно изменились по сравнению с началом полномасштабного вторжения. С течением времени экспертное видение демографической ситуации стало гораздо более прагматичным и менее оптимистичным, чем это было два года назад.

Весной две тысячи двадцать второго года эксперт надеялась, что домой вернется около половины уехавших, и даже мечтала о показателе в шестьдесят процентов. Теперь ее ожидания стали более скромными, поэтому она рассчитывает на возвращение хотя бы тридцати процентов наших граждан. Особенностью нынешней беспрецедентной волны миграции является также то, что из Украины уехало множество чрезвычайно образованных женщин.

«Семьдесят процентов наших женщин 25+, уехавших за границу, имеют высшее образование. Это фантастическая цифра», — подчеркнула ученая во время разговора.

Такой высокий уровень образованности беженок в значительной степени связан с географией боевых действий и эвакуации в начале войны. За границу тогда преимущественно выезжали жители крупных городов, в частности харьковчанки и киевлянки, среди которых традиционно преобладают люди с дипломами университета.

Реклама

Напомним, украинцам за границей упростили обмен паспорта . Теперь тем, кому от 18 до 60 лет, за пределами страны больше не нужно предъявлять военно-учетный документ или приложение «Резерв+» для оформления документов.

Новости партнеров