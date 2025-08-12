Что ждать от погоды в ближайшие дни: синоптикиня порадовала прогнозом

Погода в Украине / © ТСН

Антициклон удержится над Украиной до конца недели, обеспечивая сухую и солнечную погоду без осадков.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По прогнозу 13 августа температура будет днем колебаться в пределах +24+28 градусов, на юге и Закарпатье местами до +30. В столице ожидается комфортная погода — без дождей и облаков, днем около +25, ночью около +15.

Такая погода создает благоприятные условия для проведения ремонтных работ на открытом воздухе, физической активности и ухода за огородами. В то же время ночная температура вряд ли поднимется выше +20 градусов, что делает ночи приятно свежими, особенно в северных регионах.

Антициклон обеспечит преимущественно беленькие, щекастые кумулюсы или совсем безоблачное небо. Погода будет оставаться стабильной до начала следующей недели, а в воскресенье и понедельник жара даже усилится.

Такие условия идеально подходят для завершения сезонных дел — покраски крыш и заборов, работ в саду и на огороде. Особо стоит обратить внимание на уход за арбузами, помидорами, голубиной и кабачками, которые сейчас в разгаре.

Напомним, украинская климатологиня Светлана Краковская прогнозирует, что к 2040 году зимы в Украине почти исчезнут. Климат существенно потеплеет, зимние снегопады станут редкими, а война дополнительно усугубит ситуацию из-за выбросов парниковых газов и уничтожения лесов.