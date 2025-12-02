Что ждет Киев этой зимой: синоптик предупредила о климатических сюрпризах

Киев / © Pixabay

В Украине зима 2025-2026 годов может быть теплее нормы, однако кратковременные вторжения арктического холода остаются возможными.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире телеканала КИЇВ24.

Птуха привела детальные оценки специалистов и мировых центров прогнозирования.

«Если говорить о предстоящей зиме, то опять же, если озвучивать определенные тенденции, анализы мировых центров, наших ученых, специалистов из Украинского гидрометеорологического центра, тенденция у нас идет к тому, что повышение значительной температуры будет наблюдаться. Вот, например, декабрь — среднемесячная температура, мы ожидаем, что она будет на 2 градуса теплее в соответствии с нормой. И, в принципе, в этих пределах, скорее всего, продержатся и следующие зимние месяцы», — сказала она.

Вместе с тем синоптик отметила, что даже при более теплом общем фоне отдельные резкие похолодания возможны:

«Но это абсолютно не исключает тех моментов, когда могут быть волны холодного воздуха. Потому что у нас страна расположена так, что у нас процессы — они циклические, они могут повторяться и, соответственно, также могут меняться. Если у нас с юга будут процессы и с запада, то, конечно, будет более теплая воздушная масса, могут быть даже какие-то осадки. Но если у нас процессы будут с севера или с северо-востока — такое, конечно, может быть — если будет определенная конфигурация, скажем так, барических образований в северном полушарии, то может к нам и прорваться арктический холод».

По ее словам, такие явления в последние годы случаются реже, но полностью не исчезают.

«Просто в разрезе последних лет, со статистическими анализами, таких прорывов, как мы говорим, этого арктического воздуха — их становится все меньше. Они меньшей продолжительности, но они, конечно, могут быть», — подытожила Птуха.

Напомним, ранее мы писали о том, что календарная зима уже на пороге, но метеорологической еще не видно.