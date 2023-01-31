Мобилизация в Украине: что ждет мужчин призывного возраста, оставшихся за границей

С начала полномасштабной войны многие выехавшие за границу мужчины призывного возраста (18-60 лет) не вернулись.

Юрист Виктория Тютюнникова ответила по административной ответственности за несоблюдение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

По ее словам, по возвращении домой находившихся за рубежом мужчин призывного возраста могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Такое правонарушение карается штрафом от 3400 до 5100 грн. Если выяснится, что они нелегально пересекали границу, придется дополнительно оплатить от 3400 до 8500 грн.

Что касается уголовной ответственности, то к ней могут привлечь только тех мужчин, которые получили повестку и бежали за границу. Им грозит от 3-5 лет заключения.

Юрист также напомнила о правилах вручения повестки.

"Повестка считается надлежаще переданной, если она вручена военнообязанному под личную подпись. То есть ее нельзя передавать через членов семьи, родственников или друзей. Поскольку мужчина находится за границей и сам не может принять повестку, то и обязанности прибыть в военкомата нет", — добавила Виктория Тютюнникова.

По ее словам, правила пересечения границы не соответствуют положениям Основного закона, который предусматривает, что они должны быть определены законом, а не постановлением Кабмина, как это сейчас.

Однако установление факта неконституционности этих правил относится к полномочиям КСУ. К нему на этот счет должны обратиться президент или народные депутаты (не менее 45 человек), Верховный Суд, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, а не физические лица.

Учитывая это, доказать в суде отсутствие установленного законным способом запрета на выезд мужчин призывного возраста без решения КСУ о несоответствии Конституции правил пересечения границы почти невозможно.

Добавим, что 27 января Кабинет министров принял постановление, которое на время действия военного положения запрещает выезд за границу чиновников без уважительных причин.

Речь идет и о чиновницах. Пересечение границы для них возможно только на основании документов о служебных командировках.

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